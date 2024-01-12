«Амкар» сообщил о назначении главного тренера

45-летний специалист с лета 2023 года работал старшим тренером «Енисея» в первой лиге, до этого возглавлял «Ладу-Тольятти» и ижевский «Зенит». Контракт с «Амкаром» рассчитан до конца сезона-2024 с возможностью продления. Сейчас Андрей Блажко формирует свой штаб.



Напомним, в прошлом сезоне «Амкар» занял восьмое место во второй лиге (дивизион «А», группа «Серебро»), и команда вылетела в дивизион «Б» (бывшая третья лига). Перед клубом ставилась задача выйти в первую лигу (ФНЛ). У него был рекордный бюджет — более 200 млн руб. (125 млн руб. из бюджета края и 80 млн руб. от ПАО «Пермэнергосбыт»).



Руководство клуба по итогам сезона расторгло контракт с главным тренером Иваном Черенчиковым.