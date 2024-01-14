Главный тренер «Аль-Иттихада» отстранил Бензема от тренировок с командой

ТАСС, 14 января. Французский нападающий Карим Бензема отстранен от тренировок и не примет участия в предстоящем тренировочном сборе футбольного клуба «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Об этом сообщила испанская газета Marca.

По информации источника, данное решение было принято после того, как игрок не прибыл в расположение команды в пятницу. В воскресенье «Аль-Иттихад» отправится в Дубай, где будет готовиться к возобновлению сезона.

Издание также отмечает, что Бензема пропустил три тренировки команды в конце декабря до начала перерыва, связанного с рождественскими праздниками. Главным тренером «Аль-Иттихада» является аргентинец Марсело Гальярдо, который возглавил команду в ноябре.

Бензема 36 лет, он перешел в «Аль-Иттихад» летом 2023 года. Нападающий провел за команду 20 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. До этого Бензема выступал за испанский «Реал», в составе которого пять раз выиграл Лигу чемпионов и стал обладателем «Золотого мяча» в 2022 году.