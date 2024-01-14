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00:45 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер «Аль-Иттихада» отстранил Бензема от тренировок с командой

По информации газеты Marca, решение было принято после того, как игрок не прибыл в расположение команды в пятницу.

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Источник: Reuters

ТАСС, 14 января. Французский нападающий Карим Бензема отстранен от тренировок и не примет участия в предстоящем тренировочном сборе футбольного клуба «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Об этом сообщила испанская газета Marca.

По информации источника, данное решение было принято после того, как игрок не прибыл в расположение команды в пятницу. В воскресенье «Аль-Иттихад» отправится в Дубай, где будет готовиться к возобновлению сезона.

Издание также отмечает, что Бензема пропустил три тренировки команды в конце декабря до начала перерыва, связанного с рождественскими праздниками. Главным тренером «Аль-Иттихада» является аргентинец Марсело Гальярдо, который возглавил команду в ноябре.

Бензема 36 лет, он перешел в «Аль-Иттихад» летом 2023 года. Нападающий провел за команду 20 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. До этого Бензема выступал за испанский «Реал», в составе которого пять раз выиграл Лигу чемпионов и стал обладателем «Золотого мяча» в 2022 году.

«Аль-Иттихад» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 28 очков в 18 турах. Следующий матч команда проведет в начале февраля.

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