Российский клуб намерен подписать игрока сборной Казахстана
Полузащитник сборной Казахстана Александр Зуев заинтересовал клуб первой лиги России «Арсенал Тула», передают Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана Александр Зуев заинтересовал клуб первой лиги России «Арсенал Тула», передают Vesti.kz.
«В “Арсенале”, по моим данным, обсуждают кандидатуру 27-летнего хавбека Александра Зуева, выступающего сейчас за белградский ИМТ. У игрока действующий контракт с сербским клубом, но этот вопрос решаем.
У сторон есть обоюдный интерес. Пока предметных переговоров по условиям контракта экс-футболиста “Спартака” не было, в Туле на следующей неделе ждут отмашки. Если принципиально Зуев будет готов перейти в “Арсенал”, то начнется движение», — информирует телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».
В нынешнем сезоне чемпионата Сербии Зуев провел 13 матчей и забил один гол. Ранее возникала информация, что хавбек сборной Казахстана может перейти в костанайский «Тобол».