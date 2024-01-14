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15:46 (мск), источник: Vesti.kz

Российский клуб намерен подписать игрока сборной Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана Александр Зуев заинтересовал клуб первой лиги России «Арсенал Тула», передают Vesti.kz.

Арсенал
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Источник: РИА "Новости"

«В “Арсенале”, по моим данным, обсуждают кандидатуру 27-летнего хавбека Александра Зуева, выступающего сейчас за белградский ИМТ. У игрока действующий контракт с сербским клубом, но этот вопрос решаем.

У сторон есть обоюдный интерес. Пока предметных переговоров по условиям контракта экс-футболиста “Спартака” не было, в Туле на следующей неделе ждут отмашки. Если принципиально Зуев будет готов перейти в “Арсенал”, то начнется движение», — информирует телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

В нынешнем сезоне чемпионата Сербии Зуев провел 13 матчей и забил один гол. Ранее возникала информация, что хавбек сборной Казахстана может перейти в костанайский «Тобол».

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