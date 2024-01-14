Российский клуб намерен подписать игрока сборной Казахстана

«В “Арсенале”, по моим данным, обсуждают кандидатуру 27-летнего хавбека Александра Зуева, выступающего сейчас за белградский ИМТ. У игрока действующий контракт с сербским клубом, но этот вопрос решаем.



У сторон есть обоюдный интерес. Пока предметных переговоров по условиям контракта экс-футболиста “Спартака” не было, в Туле на следующей неделе ждут отмашки. Если принципиально Зуев будет готов перейти в “Арсенал”, то начнется движение», — информирует телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».