Первое в России уголовное дело о договорняке обжаловали. Кого еще ловили

Первое в России уголовное дело о договорняке

Бывшего исполнительного директора «Чайки» (Песчанокопское, Ростовская область) Олега Баяна 13 декабря признали виновным в оказании противоправного влияния на результаты матчей в сезоне 2018/19. Его обвинили в том, что в октябре 2018 года он предлагал арбитрам 50−250 тыс. руб. за судейство в пользу «Чайки», а в мае 2019 года договорился с главным тренером «Черноморца» Хазретом Дышековым, что его команда проиграет за 500 тыс. руб.

По версии следствия, всего в сезоне 2018/19 Баян десять раз пытался подкупить арбитров. Из-за договорных матчей с участием «Чайки» были пожизненно отстранены четыре арбитра. Также за «влияние на результат матча» РФС на три года дисквалифицировал футболистов «Черноморца» Ивана Юдина, Анатолия Пуляева и Станислава Резникова, а также на год — тренера Дышекова.

В 2021 году «Чайка» была переведена из ФНЛ в третий по значимости дивизион чемпионата России (ПФЛ). Также с 2020 года Баян был пожизненно отстранен от футбола по решению РФС, а Железнодорожный районный суд Воронежа назначил Баяну штраф в размере 1,8 млн. руб.

Прокуратура Воронежской области 15 января не согласилась со штрафом, который назначили Баяну за подкуп футбольных судей и попросила суд ужесточить приговор. Адвокат Баяна Дмитрий Чеботарев подтвердил подачу апелляции со стороны гособвинения, но, по его словам, пока не знает, насколько предлагается ужесточить приговор. Адвокат сообщил, что сам он также подал процедурную жалобу на приговор, но она не влияет на итоговое решение и не касается основного наказания.

Россия вторая по числу «подозрительных матчей»

В 2023 году аналитическая компания Sportradar, которая занимается сбором и анализом спортивных данных для букмекерских контор, национальных и международных федераций и медиакомпаний, выявила, что в России за 2022 год провели 92 подозрительных матча. Этот показатель является вторым в мире, лидером данного рейтинга оказалась Бразилия (152).

Спорные матчи были выявлены в 12 видах спорта и 92 странах на всех континентах. Самым популярным видом спорта среди «договорняков», по данным Sportradar, является футбол. Следом расположился баскетбол, «другие виды спорта» и теннис. Реже всего «странные» игры встречаются в настольном теннисе. Sportradar заявлял, что специалисты компании следят за 850 тыс. игр в 70 видах спорта по всему миру.

В ходе исследования компания использовала искусственный интеллект. Нейросеть изучала изменения коэффициентов во время спортивных матчей. Алгоритм выявляет нарушения в схемах ставок, например всплеск регистрации букмекерских счетов или большие перемещения денег.

Как в России борются с договорными матчами

Президент России Владимир Путин в марте 2022 года подписал закон, который направлен на борьбу с распространением инсайдерской информации и предотвращение конфликта интересов в спорте.

Согласно документу в законе закрепляются понятия «конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта» и «инсайдерская информация». Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой люди, состоящие в трудовых или гражданско-правовых отношениях с организатором соревнований или с организацией, а также участники соревнования заинтересованы в получении материальной выгоды или иного преимущества.

В августе того же года в Госдуму внесли законопроект о манипулировании спортивными соревнованиями. Согласно документу, спортивные федерации и профессиональные лиги смогут получать информацию о заключенных пари на официальных спортивных соревнованиях спортсменами, судьями, тренерами, руководителями спортивных команд и спортивными агентами.

Инициатор законопроекта председатель комитета по спорту Дмитрий Свищев отметил, что изменения в законодательстве призваны продолжить борьбу с договорными матчами. Госдума и Совфед одобрили поправки, в июне 2023 года Путин подписал закон.

Кто рассказывал о сдаче игр

Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко признавался, что за свою карьеру принимал участие по меньшей мере в двух договорных матчах. Ход одного из этих матчей он описал, не упоминая при этом названия клубов. До перехода в «Спартак» футболист играл за украинский «Днепр».

По словам Калиниченко, его команда боролась за выживание, ей была необходима победа, но забить не удавалось. «У всех легкая паника, идет середина второго тайма. А тут по ходу пьесы выясняется, что вратарю соперников тоже ничего не сказали, и тот тащит все как в последний раз. С горем пополам один забили, я забил. Но нужен еще, а воротчик прям задолбал!» — написал он.

Калиниченко отметил, что у его команды ничего не получалось, пока она не заработала аут возле ворот соперника. «Защитник, который меня “опекал”, мне прямым текстом говорит: “Беги!” — и открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой “опекун” втупую валит меня сзади. Пенальти!» — рассказал он.

При этом никто из одноклубников Калиниченко исполнять удар не хотел. «В общем, забили мы тот пенальти… Худшего настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда… Ну и премиальных, естественно, никто за эту “игру” не предлагал», — добавил он.

Также о многократных участиях в договорных матчах рассказывал бывший нападающий «Текстильщика» и «Сатурна» Сергей Наталушко, который провел в камышинской команде 18 сезонов.

По словам футболиста, бывали случаи, когда игру «сдавала» целиком вся команда. «Я не боюсь об этом говорить, но это же не только меня касается — многих людей. То, что такие моменты были, могу сказать точно. Чтобы вся команда сдавала игру — это единичные случаи. А на счет отдельных товарищей подозрения иногда возникали. Если сдает, грубо говоря, вратарь, пара защитников и еще кто-то — ничего не докажешь».

В период с 1992 по 1996 годы Наталушко вместе с «Текстильщиком» играл в высшем дивизионе чемпионата России. Позднее он отыграл еще два сезона в премьер-лиге за раменский «Сатурн» (1999−2000).

Кто был отстранен от футбола из-за договорняков

Первый договорняк в России

Первым зарегистрированным договорным матчем в России стала игра петербургского «Динамо» и владикавказского «Иристона». Встреча прошла в мае 1996 года в рамках 17-го тура второй лиги чемпионата России. «Динамо» уступило «Иристону» со счетом 3:4.

После матча капитан «Динамо» Николай Чураков признался главному тренеру Марку Рубину, что представители «Иристона» предлагали ему $1 тыс. за сдачу игры, но он отказался.

Руководство петербургского клуба сообщило об инциденте главе ПФЛ Николаю Толстых. В расследовании приняло участие МВД. Уже через месяц «Иристон» был исключен из структуры профессионального футбола. Однако до суда дело не дошло.

Игроки клуба РПЛ

В конце марта 2021 года Российский футбольный союз (РФС) заподозрил двух игроков команды «Тамбов» в причастности к договорным матчам. Ими оказались полузащитника клуба Дмитрий Герман и нападающий Александр Еркин.

Речь шла о матчах с «Краснодаром» и «Сочи». В домашней игре 22-го тура против краснодарской команды Дмитрий Герман вышел на поле в концовке встречи, заменив на 85-й минуте хавбека Азера Алиева, а в гостевом матче против «Сочи» провел весь матч в основном составе. В свою очередь, Александр Еркин отыграл концовку встречи против «Краснодара» (вышел на поле на 81-минуте вместо хавбека Никиты Дроздова), а в выездной игре в Сочи не принял участия. Обе встречи «Тамбов» проиграл с разгромным счетом: 0:4 с «Краснодаром» и 0:5 в игре с «Сочи».

Позже «Тамбов» отстранил подозреваемых в сдаче матчей футболистов до окончания проверки. В начале апреля того же года стало известно, что оба игроки вернулись к тренировочному процессу с командой.

Однако Герман в том же году перешел в белорусскую «Волну», а Еркин — в «Туапсе», который в декабре 2021 года был переведен в любительский дивизион из-за умышленного предоставления недостоверной информации и использование поддельных документов.

Тренер молодежной команды

Из-за организации договорного матча в декабре 2022 года КДК РФС отстранил от любой связанной с футболом деятельности руководителя программы развития молодежного футбола и тренера-преподавателя «Нефтехимика» Владислава Французова на три года.

РФС не уточнил, о каком матче или турнире идет речь. Помимо дисквалификации, специалист, возглавляющий ДЮСШ клуба, был оштрафован на 100 тыс. руб.

При этом в январе 2023 года Апелляционный комитет РФС частично удовлетворил жалобу Французова. Специалисту оставили один год в реальном исполнении спортивной санкции, а два года будут считать условным исполнением спортивной санкции. Также штраф на 100 тыс. руб. не изменился.

Пожизненное отстранение от футбола

Один из ярких инцидентов за последние годы произошел в октябре 2022 года в Белгороде. «Салют» на домашнем стадионе обыграл «СКА‑Хабаровск‑2» со счетом 3:1 в матче Второй лиги (третий по значимости дивизион). Однако позже КДК выявил факт договорного характера матча между клубами.

«Выяснилось, что был сговор между игроками и начальником команды “Ессентуки”. Установили факты, что во время матча были получены денежные средства. Где и как проходил сговор, в какой гостинице, в каком номере города Белгород», — говорил глава КДК Артур Григорьянц.

КДК РФС 26 апреля пожизненно отстранил от футбольной деятельности четырех игроков. По словам Григорьянца, четверо футболистов «СКА‑Хабаровска‑2» принимали активное участие в расследовании, их освободили от ответственности.