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16 января, источник: Спорт-Экспресс

«Ман Сити» хочет Хвичу. Бензема и Хендерсон остаются в Саудовской Аравии, Траоре едет из Англии в Россию?

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

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Источник: Reuters

«Ман Сити» следит за Кварацхелией

«Манчестер Сити» находится в поисках нового вингера, утверждает Daily Mail.

По информации источника, в шорт-лист «горожан» входит полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия. Отмечается, что скауты «Сити» следили за 22-летним грузином весь прошлый год.

Также в клубе рассматривают возможность подписания Педру Нету из «Вулверхэмптона» и Савио, выступающего на правах аренды за «Жирону».

В текущем сезоне Кварацхелия провел 26 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает грузина в 80 миллионов евро.

Хендерсон и Бензема не покинут Саудовскую Аравию

Одна из главных трансферных тем последних недель — будущее 36-летнего Карима Бензема, который, по слухам, собирался уехать из Саудовской Аравии. Несколько дней назад аналогичная информация появилась и про 33-летнего Джордана Хендерсона. Сообщалось, что оба игрока готовы вернуться в Европу.

Но теперь пришли опровержения — журналист Бен Джейкобс сообщает, что уход Бензема зимой маловероятен. В свою очередь издание Daily Mail внесло ясность по англичанину — так, Хендерсон поедет на сборы с «Аль-Иттифаком», руководство не намерено отпускать его в аренду.

«МЮ» хочет купить Араухо

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести 24-летнего защитника «Барселоны» Рональда Араухо. Каталонцы готовы расстаться с футболистом зимой более чем за 80 миллионов евро, сам игрок хочет остаться в клубе минимум до конца сезона. За Араухо также следит «Бавария» — мюнхенцы попробуют оформить трансфер летом.

Де Лигт недоволен игровым временем в «Баварии»

Как сообщает Флориан Плеттенберг, 24-летний центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт недоволен своим положением в клубе и задумывается о том, чтобы летом сменить команду. За ситуацией вокруг де Лигта следит «Манчестер Юнайтед», но конкретных шагов в клубе пока не предпринимали.

Адама Траоре — в РПЛ

Инсайдер Иван Карпов сообщил о том, что 28-летнего полузащитника «Халла» Адаму Траоре предложили российским клубам. Речь идет о «Спартаке», «Динамо», ЦСКА и «Крыльях Советов». Малиец летом станет свободным агентом (не хочет продлевать контракт) и не против поиграть в РПЛ. Известно, что агент запросит контракт на два с половиной года и оклад в размере 800 тысяч евро.

Что еще происходит на трансферном рынке

  • По информации Metaratings, 34-летний полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отказался от перехода в «Сочи». Он останется в Санкт-Петербурге;
  • Флориан Плеттенберг сообщил, что за 18-летнего сербского полузащитника Митию Поповича ведут борьбу «Наполи» и «Бавария». Футболист покинул «Партизан» в начале года.

Автор: Артем Белинин

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