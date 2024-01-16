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16 января, источник: Спорт РИА Новости

Защитника «Локомотива» вызвали в сборную Бразилии

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Лукас Фассон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии, сообщается в Telegram-канале железнодорожников.

Локомотив
Бразилия (олимп.)
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Источник: РИА "Новости"

На тренировочном сборе бразильцы примут участие в южноамериканском предолимпийском турнире, который определит две сборные-участницы летней Олимпиады 2024 года в Париже. В рамках группового этапа сборная Бразилии встретится с командами Венесуэлы, Колумбии, Боливии и Эквадора.

Фассону 22 года. Он выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2026 года. В текущем сезоне он сыграл за «Локомотив» 22 матча и отдал одну результативную передачу.

Предолимпийский турнир пройдет с 20 января по 11 февраля в Венесуэле.

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