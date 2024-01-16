Защитника «Локомотива» вызвали в сборную Бразилии

На тренировочном сборе бразильцы примут участие в южноамериканском предолимпийском турнире, который определит две сборные-участницы летней Олимпиады 2024 года в Париже. В рамках группового этапа сборная Бразилии встретится с командами Венесуэлы, Колумбии, Боливии и Эквадора.

Фассону 22 года. Он выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2026 года. В текущем сезоне он сыграл за «Локомотив» 22 матча и отдал одну результативную передачу.