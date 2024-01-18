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08:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лодыгин помог «Панатинаикосу» победить «Олимпиакос» в серии пенальти

Лодыгин помог «Панатинаикосу» победить «Олимпиакос» в серии пенальти.

Олимпиакос П
Панатинаикос
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Источник: AP 2023

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Панатинаикос» на выезде обыграл «Олимпиакос» в серии пенальти после ответного матча ⅛ финала Кубка Греции по футболу.

Первая встреча, прошедшая в Афинах 10 января, завершилась со счетом 1:1. В Пирее команды не смогли поразить ворота друг друга с игры. В серии пенальти сильнее оказались гости — 7:6. Обе встречи противостояния проходили без допуска болельщиков на трибуны из-за постоянных конфликтов между фанатами команд.

В стартовом составе «Панатинаикоса» вышел российский голкипер Юрий Лодыгин, который в серии пенальти отразил один удар. Также один из футболистов «Олимпиакоса» не попал по воротам с 11-метровой отметки.

На 75-й минуте Лодыгин в столкновении получил травму головы. Бывшему вратарю петербургского «Зенита» и сборной России оказали помощь, он доигрывал встречу в специальной повязке.

В четвертьфинале Кубка Греции «Панатинаикос» встретится с «Атромитосом». Даты матчей станут известны позднее.

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