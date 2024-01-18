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08:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисту сборной Англии не платили в «Аль-Иттифаке»

Хендерсон не получал зарплату в саудовском «Аль-Иттифаке».

Англия
Аякс
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Источник: Reuters

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон полгода выступал в саудовском футбольном клубе «Аль-Иттифак», не получая зарплату, сообщает The Telegraph.

Зарплата Хендерсона в «Аль-Иттифаке» составляет 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Отмечается, что футболист покинул страну, не получив ни одной выплаты. Источники, близкие к игроку, считают, что он никогда не получит денег за период выступлений в Саудовской Аравии.

Как сообщает The Telegraph, игрок пошел на отсрочку выплат, так как хотел иметь возможность приезжать в Великобританию и играть за сборную Англии, не платя налоги с зарплаты в «Аль-Иттифаке». Согласно британскому законодательству, человек считается налоговым резидентом, если проводит в стране более 90 дней. Хендерсону сообщили, что для потери британского налогового резидентства до конца 2023 года он должен был провести в Великобритании не больше 21 дня.

По информации журналиста Бена Джейкобса, Хендерсон уже отказался от причитающейся ему зарплаты в рамках соглашения о расторжении контракта с «Аль-Иттифаком». Ранее СМИ сообщили, что в ближайшее время 33-летний полузащитник перейдет в нидерландский «Аякс».

Хендерсон перешел в «Аль-Иттифак» летом 2023 года из английского «Ливерпуля». В текущем сезоне он провел 19 матчей и сделал пять голевых передач в составе саудовского клуба.

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