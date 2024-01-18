Уткин сравнил Месси с актрисой Мэрил Стрип из-за приза лучшему игроку года

«Выйдя на сцену за третьим “Оскаром”, полученным за роль Маргарет Тэтчер, великая Мэрил Стрип сказала со своей удивительной, словно извиняющейся улыбкой: “Я понимаю, как я всем вам тут надоела…” У Лео, наверное, нет подходящей улыбки, поэтому на получение очередной награды The Best он просто не приехал», — заявил Уткин.

Месси набрал одинаковое количество баллов с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, они получили в голосовании на премии The Best по 48 очков, однако победа досталась аргентинскому игроку, благодаря большему количеству голосов капитанов национальных команд. На церемонию вручения наград Месси не приехал, приз за него забрал Тьерри Анри.