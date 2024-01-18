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08:36 (мск), источник: Газета.Ру

Уткин сравнил Месси с актрисой Мэрил Стрип из-за приза лучшему игроку года

Бывшей комментатор, блогер Василий Уткин в авторской колонке «Конечно, Вася!» на «Советском спорте» поделился размышлениями о признании нападающего сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и сравнил его с актрисой Мэрил Стрип.

Аргентина
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Источник: AP 2023

«Выйдя на сцену за третьим “Оскаром”, полученным за роль Маргарет Тэтчер, великая Мэрил Стрип сказала со своей удивительной, словно извиняющейся улыбкой: “Я понимаю, как я всем вам тут надоела…” У Лео, наверное, нет подходящей улыбки, поэтому на получение очередной награды The Best он просто не приехал», — заявил Уткин.

Месси набрал одинаковое количество баллов с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, они получили в голосовании на премии The Best по 48 очков, однако победа досталась аргентинскому игроку, благодаря большему количеству голосов капитанов национальных команд. На церемонию вручения наград Месси не приехал, приз за него забрал Тьерри Анри.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за «ПСЖ». 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона. В октябре форвард выиграл восьмой «Золотой мяч» в своей карьере.

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