Дважды брал Кубок СССР, несколько раз изгонялся из команды, был найден мертвым в сугробе. Истории о Варнавском

Алексей Варнавский был одним из ярких футболистов «Шахтера» второй половины 70-х — начала 80-х годов. В то время донецкий клуб переживал самый успешный период в советской истории: после назначения Виктора Носова на пост главного тренера в 1979-м «Шахтер» сходу выиграл серебряные медали чемпионата СССР (годом прежде была «бронза»). А далее последовали успехи в Кубке — его Донецк выигрывал в 80-м и 83-м, побеждая в финале в том числе и обладателя Кубка Кубков тбилисское «Динамо».

Варнавский попал в основу «Шахтера» как раз с назначением Носова и уже через год был вызван во вторую сборную СССР. Способный играть на разных позициях футболист был важным элементом той команды и успел засветиться даже в Европе — в ⅛ финала Кубка обладателей кубков- 1983/1984 Варнавский оформил дубль в ворота швейцарского «Серветта».

Вот как отзывался об Алексее его одноклубник и капитан «Шахтера» Владимир Сафонов: «К нему слово “опыт” вроде бы совершенно не применимо, но обратите внимание, играет почти без ошибок. Он как-то сразу вошёл в основной состав и не только сразу вписался в линию обороны, но и стал довольно результативным атакующим игроком, умеющим находить внезапные и нестандартные тактические ходы».

Возможно, в своей карьере Варнавский мог бы пойти намного дальше, но еще в его игровые годы начали проявляться проблемы футболиста с режимом. Сперва они влияли на него не так сильно. Бывший массажист «Шахтера» Владимир Ткаченко вспоминал:

«Нельзя сказать, что Леша Варнавский выпивал больше других ребят в “Шахтере”. Многие футболисты после игры расслаблялись. У Алексея уже потом начались проблемы. Леша очень нежно относился к своей маме и, когда она заболела, привозил ее в Донецк, просил меня сделать ей массаж. У самого травм почти не было, потому что собранным был на поле, но в то же время и отчаянным, напористым».

Проблемы с режимом позже стали влиять и на его карьеру. Варнавского несколько раз даже отчисляли из «Шахтера», но затем прощали и возвращали в команду. Это подтверждал председатель профкома «Шахтера» Иван Чорный.

«Я считаю, Алексей был баловнем судьбы: природный дар футболиста, крепкое здоровье, играл практически без травм. Все ему давалось легко, но Леша этого не ценил. Срывался, его отчисляли из команды, он просил прощения, и его возвращали. Но так не могло больше продолжаться, тем более что после Носова команду тренировали Базилевич и Коньков, которые нарушений режима не переносили вообще. Очень жаль, что Леша не использовал свои возможности, хотя амбиции у него были большие», — с сожалением говорил Чорный.

После смены тренера Носова на Конькова Варнавский покинул «Шахтер» и перебрался в ждановский «Новатор». Больше ни в одной команде он по-настоящему так и не задержался — и к середине 90-х завершил карьеру.

До нулевых Варнавский работал тренером, но на серьезный уровень пробиться так и не сумел. Все из-за проблем с алкоголем — после окончания игровой карьеры они проявились уже в полной мере.

Так, например, вспоминал об их встрече Виктор Звягинцев, поигравший с Варнавским в Донецке:

«Как-то я встретил его на матче “Шахтер” — “Металлург”. Дело в мае было, между прочим, а на нем зимние ботинки “прощай, молодость”, лицо в кровь разбито. Отмыли мы его, и я сказал: “Давай приходи ко мне на работу завтра же. Только с одним условием: чтобы ни капли в рот не брал”. Лешка проработал у меня почти год и все это время держался неплохо. А потом его пригласили в команду по мини-футболу, дали хорошую зарплату, подарили машину. Но вскоре Варнавский сорвался, и ему пришлось уйти».

Последним местом работы некогда классного игрока стала луганская «Заря», но оттуда Варнавский ушел еще в 2001-м. После этого, по воспоминаниям знакомых, он начал вести откровенно маргинальный образ жизни, несмотря на попытки помочь со стороны бывших одноклубников. Проблемы с алкоголем и достатком подкреплялись специфичными отношениями с сыном.

«Привезли ему в подарок большой телевизор, — вспоминал председатель профкома ФК “Шахтер” Иван Чорный. — Приезжаю через время, а телевизора нет. Спрашиваю: “Что случилось?” Он плечами пожал: “Сын, наверное, забрал”. Я не мог понять: “Как же так, это же наш подарок тебе!” Алексей в ответ: “Да не хочу я ссориться”. На кухне не было даже раковины. Краны, телевизионную антенну, тряпки какие-то — все это сын забрал, возвращаясь к матери, когда Леша переехал в эту квартиру [после развода с женой]».

Квартира в Макеевке, о которой идет речь, в итоге и сыграла роковую роль в жизни Варнавского. Под конец нулевых он решил ее продать и переехать в Бердянск. Там его тело и обнаружили в феврале 2008 года…

«Никто толком не знает, что произошло. Варнавский исчез — а потом зимой под Бердянском нашли замерзшим, — вспоминал Звягинцев. — Проблемы у него с алкоголем возникли давно, но мы привели Лешку в порядок. Поработал у меня в федерации, и я убедил Яремченко взять его в “Шахтер” селекционером. Лет пять Варнавский держался. Но как ушел с Погодиным в “Зарю” — понеслось. Опять развязал и допился до того, что начал бомжевать…».