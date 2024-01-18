Роналду показал новый суперкар в соцсетях

Ferrari Purosangue — первый четырехдверный четырехместный кроссовер в истории Ferrari. Автомобиль вышел в продажу ограниченным тиражом в 2022 году.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января прошлого года. В текущем сезоне он забил 20 мячей и отдал 9 голевых передач в 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии.