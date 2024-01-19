«Зенит» купит еще одного бразильца, Бензема будет играть в Англии. Трансферы и слухи дня
Главное к этому часу.
Главное к этому часу.
Представитель полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора Андре Кьюри ответил на вопрос о возможном переходе своего клиента в «Зенит».
«Думаю, трансфер Родриго в “Зенит” этой зимой все же состоится», — сказал Кьюри в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 9 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Севилья» и «Монако».
Нападающий «Спартака» и сборной Конго Тео Бонгонда может продолжить карьеру в Бундеслиге, сообщает Africafoot.
Конкретный интерес к форварду проявляет «Вольфсбург». Однако он может столкнуться с конкуренцией со стороны других клубов из Европы.
Отмечается, что за Бонгонда также следят представители команд из Турции, Бельгии, Франции и Италии.
Действующее соглашение 28-летнего игрока с красно-белыми рассчитано до 2027 года.
«Сочи» объявил о переходе нападающего Сауля Гуарирапы.
Клуб РПЛ арендовал 21-летнего венесуэльского футболиста у «Каракаса».
Соглашение предусматривает опцию выкупа игрока в конце сезона-2023/24 по инициативе «Сочи».
В составе «Каракаса» Сауль провел 69 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 11 голевых передач. Гуарирапа имеет в своем активе по четыре матча за сборные Венесуэлы U21 и U23.
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро прокомментировал переход в грозненский клуб защитника Лукаса Ловата.
«Ахмат» сегодня объявил о подписании с 27-летним бразильцем контракта, срок которого рассчитан до конца сезона-2026/27. Предыдущим клубом Ловата был братиславский «Слован».
«Лукас Ловат расторг контракт со “Слованом” и свободным агентом перешел в наш клуб. “Ахмат” подписал защитника сроком на три года, и мы довольны этим переходом. Это одно из тех усилений, о которых мы говорили ранее», — заявил Айдамиров.
«Аякс» объявил о переходе бывшего игрока «Ливерпуля» Джордана Хендерсона.
Футболист ранее расторг контракт с саудовским клубом «Аль-Иттифак» и подписал соглашение с «Аяксом» до лета 2026 года на правах свободного агента.
33-летний Хендерсон будет выступать за «Аякс» под 6-м номером. За «Аль-Иттифак» Хендесон провел 17 матчей и отдал 4 голевых передачи. В сезоне-2022/23 Хендерсон провел 35 игр за «Ливерпуль» в АПЛ и отметился двумя результативными пасами.
«Атлетико» согласовал с «Ювентусом» аренду нападающего туринского клуба Мойзе Кина, утверждает Sky Italia.
23-летний футболист в сезоне-2023/24 принял участие в 12 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В настоящее время Кин травмирован.
Кин является воспитанником «Ювентуса». В 2019 году туринцы продали нападающего в «Эвертон» за 27,5 млн евро, а в 2023 году выкупили обратно за 30 млн евро.
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает ESPN.
Отмечается, что в его услугах заинтересованы несколько клубов Премьер-лиги, в том числе и «Челси». Возможное возвращение в «Реал» исключено.
Француз намерен покинуть свою нынешнюю команду, так как его не устраивают условия в Саудовской Аравии. По одной из версий, ему не нравятся жаркая и влажная погода, низкая посещаемость матчей и проблемы на поле.
Бензема был отстранен от тренировок с «Аль-Иттихадом», потому что до сих пор не прилетел в расположение команды.
Автор: Николай Соников