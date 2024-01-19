«Зенит» купит еще одного бразильца, Бензема будет играть в Англии. Трансферы и слухи дня

Что в России

Трансфер Родриго в «Зенит» состоится зимой

Представитель полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора Андре Кьюри ответил на вопрос о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

«Думаю, трансфер Родриго в “Зенит” этой зимой все же состоится», — сказал Кьюри в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Севилья» и «Монако».

Бонгонда может уехать из «Спартака» в Европу.

Нападающий «Спартака» и сборной Конго Тео Бонгонда может продолжить карьеру в Бундеслиге, сообщает Africafoot.

Конкретный интерес к форварду проявляет «Вольфсбург». Однако он может столкнуться с конкуренцией со стороны других клубов из Европы.

Отмечается, что за Бонгонда также следят представители команд из Турции, Бельгии, Франции и Италии.

Действующее соглашение 28-летнего игрока с красно-белыми рассчитано до 2027 года.

«Сочи» арендовал венесуэльского форварда Гуарирапу

Источник: https://t.me/Sochipfc

«Сочи» объявил о переходе нападающего Сауля Гуарирапы.

Клуб РПЛ арендовал 21-летнего венесуэльского футболиста у «Каракаса».

Соглашение предусматривает опцию выкупа игрока в конце сезона-2023/24 по инициативе «Сочи».

В составе «Каракаса» Сауль провел 69 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 11 голевых передач. Гуарирапа имеет в своем активе по четыре матча за сборные Венесуэлы U21 и U23.

«Ахмат» подписал бразильца Ловата

Источник: Соцсети

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро прокомментировал переход в грозненский клуб защитника Лукаса Ловата.

«Ахмат» сегодня объявил о подписании с 27-летним бразильцем контракта, срок которого рассчитан до конца сезона-2026/27. Предыдущим клубом Ловата был братиславский «Слован».

«Лукас Ловат расторг контракт со “Слованом” и свободным агентом перешел в наш клуб. “Ахмат” подписал защитника сроком на три года, и мы довольны этим переходом. Это одно из тех усилений, о которых мы говорили ранее», — заявил Айдамиров.

Что в Европе

Джордан Хендерсон — в «Аяксе», теперь официально

«Аякс» объявил о переходе бывшего игрока «Ливерпуля» Джордана Хендерсона.

Футболист ранее расторг контракт с саудовским клубом «Аль-Иттифак» и подписал соглашение с «Аяксом» до лета 2026 года на правах свободного агента.

33-летний Хендерсон будет выступать за «Аякс» под 6-м номером. За «Аль-Иттифак» Хендесон провел 17 матчей и отдал 4 голевых передачи. В сезоне-2022/23 Хендерсон провел 35 игр за «Ливерпуль» в АПЛ и отметился двумя результативными пасами.

«Атлетико» арендует у «Ювентуса» Мойзе Кина.

«Атлетико» согласовал с «Ювентусом» аренду нападающего туринского клуба Мойзе Кина, утверждает Sky Italia.

23-летний футболист в сезоне-2023/24 принял участие в 12 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В настоящее время Кин травмирован.

Кин является воспитанником «Ювентуса». В 2019 году туринцы продали нападающего в «Эвертон» за 27,5 млн евро, а в 2023 году выкупили обратно за 30 млн евро.

Бензема перейдет в «Челси»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает ESPN.

Отмечается, что в его услугах заинтересованы несколько клубов Премьер-лиги, в том числе и «Челси». Возможное возвращение в «Реал» исключено.

Француз намерен покинуть свою нынешнюю команду, так как его не устраивают условия в Саудовской Аравии. По одной из версий, ему не нравятся жаркая и влажная погода, низкая посещаемость матчей и проблемы на поле.

Бензема был отстранен от тренировок с «Аль-Иттихадом», потому что до сих пор не прилетел в расположение команды.