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11:28 (мск), источник: Sport24

Футболистка «Спартака» забила гол ударом через себя: видео

Футболистка «Спартака» Наталья Машина забила красивый гол в товарищеском матче. Красно-белые встречались с командой «Строгино» и добились победы.

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В одном из эпизодов Наталья Машина воспользовалась неразберихой в штрафной площади соперника и ударом через себя поразила ворота «Строгино». Результат контрольной встречи не разглашается.

Напомним, что о создании женской команды «Спартак» объявил 14 октября 2023 года. ЖФК «Спартак» выступит в чемпионате женской Суперлиги в сезоне-2024.

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