Футболистка «Спартака» забила гол ударом через себя: видео
Футболистка «Спартака» Наталья Машина забила красивый гол в товарищеском матче. Красно-белые встречались с командой «Строгино» и добились победы.
Футболистка «Спартака» Наталья Машина забила красивый гол в товарищеском матче. Красно-белые встречались с командой «Строгино» и добились победы.
В одном из эпизодов Наталья Машина воспользовалась неразберихой в штрафной площади соперника и ударом через себя поразила ворота «Строгино». Результат контрольной встречи не разглашается.
Напомним, что о создании женской команды «Спартак» объявил 14 октября 2023 года. ЖФК «Спартак» выступит в чемпионате женской Суперлиги в сезоне-2024.