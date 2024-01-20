«Интер Майами» сыграл вничью с Сальвадором, Месси был заменен в перерыве

Встреча, прошедшая в Сан-Сальвадоре, завершилась со счетом 0:0. Аргентинский нападающий гостей Лионель Месси вышел на поле с первых минут и был заменен в перерыве.

Матч стал дебютным в составе «Интер Майами» для уругвайского форварда Луиса Суареса, который перешел в североамериканский клуб в декабре.