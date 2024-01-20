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10:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер Майами» сыграл вничью с Сальвадором, Месси был заменен в перерыве

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» сыграл вничью со сборной Сальвадора в товарищеском матче.

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Источник: AP 2023

Встреча, прошедшая в Сан-Сальвадоре, завершилась со счетом 0:0. Аргентинский нападающий гостей Лионель Месси вышел на поле с первых минут и был заменен в перерыве.

Матч стал дебютным в составе «Интер Майами» для уругвайского форварда Луиса Суареса, который перешел в североамериканский клуб в декабре.

В следующем товарищеском матче «Интер Майами» в ночь на 23 января по московскому времени в Техасе сыграет против «Далласа».

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