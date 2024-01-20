Побег из Саудовской Аравии к бывшей жене, суд во Франции, трансфер в Европу. Что происходит с Бензема

Летом 2023 года 35-летний Карим Бензема покинул «Реал». Последний сезон в Мадриде у француза откровенно не получился — из серьезных трофеев удалось зацепить только Кубок Испании. Но и без этого Кариму было чем гордиться — он ушел спустя 14 лет яркой карьеры и в статусе обладателя «Золотого мяча».

Еще одна суперзвезда

Тем летом трансферный рынок взорвала Саудовская Аравия, так что у ветерана, кажется, не было альтернативы. Звезда мирового уровня, но уже не в конкурентном возрасте, да к тому же мусульманин — путь Бензема был предрешен изначально.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239185&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Форвард отправился в модную лигу в статусе одного из главных хедлайнеров, денег ему насыпали примерно столько же, сколько и Криштиану Роналду (говорили о примерно 200 миллионах евро в год), плюс новым клубом Карима стал «Аль-Иттихад» — актуальный чемпион.

«Я хотел бы оставить после себя неизгладимое наследие, потому что я люблю футбол. У меня всегда есть стремление расширить границы своих возможностей и подняться еще выше. Так что я буду хорошо подготовлен, чтобы показать им свой талант.



Я мусульманин, и это мусульманская страна. Я всегда хотел жить там. Я уже был в Саудовской Аравии, и мне там хорошо. Самое главное, что это мусульманская страна, дорогая и красивая. Когда я говорил с семьей о своем переезде в Саудовскую Аравию, они все были очень рады, и вот я здесь, для меня это то место, где я хочу быть», — Бензема рассыпался в комплиментах новому месту жительства. Казалось, что это начало хорошей истории — игрок на пике славы, новый уровень дуэли Карим — Криштиану, новые рекорды… Но спустя полгода иллюзии развеялись.

Карим Бензема на презентации | Источник: Reuters

Не сбылось ничего

Трансфер смотрелся люксово, и ожидания от него были соответствующими. Но за полгода в «Аль-Иттихаде» Бензема так и не стал лидером — у него меньше голов (9), чем у скромного Абдерразака Хамдаллы (10), и меньше результативных передач (5), чем у Игоря Коронадо (7). До главного бомбардира лиги, Криштиану Роналду, не хватает 11 мячей. Так себе вышла дуэль.

Низкая результативность одного из самых звездных форвардов мира сказывается и на команде. Сейчас «Аль-Иттихад», прошлогодний чемпион, не то что не борется за золото — ему до зоны вылета ближе, чем до первой строчки. Звучит страшно, хотя, конечно, никакого вылета не случится. Неприятное в другом — люксовый клуб с Каримом в составе не борется даже за медали.

В октябре форвард еще сохранял оптимизм: «Когда здесь стартовал футбольный проект, он оказался грандиозным во всех отношениях, и я хотел стать его частью и помочь развитию игры в Саудовской Аравии. Это одна из причин, побудивших меня приехать сюда.



Здесь много страсти и футбольной истории, и я доволен уровнем игры. Я действительно удивлен уровнем футбола в Саудовской Аравии, потому что в Европе мы не смотрели много местных футбольных матчей», — откровенничал француз.

К зиме ситуация резко ухудшилась. «Грандиозный футбольный проект» Саудовской Аравии дал сбой, открылись многие минусы — начиная от некомфортного климата и заканчивая отвратительной инфраструктурой. Местные стадионы оказались устаревшими, картинка с них выглядит плохо, зрителей мало. Последнее, кстати, во многом спугнуло Джордана Хендерсона — что неудивительно, ведь средняя посещаемость его клуба всего 8 тысяч человек. Трудно привыкнуть к такому после стадионов АПЛ и атмосферы «Энфилда».

У «Аль-Иттихада» посещаемость лучше — 20 тысяч человек, но Бензема все равно загрустил. И притянул к себе немало скандалов.

Смешалось все: Роналду, попытка побега, суд

Последние пару лет Бензема был практически образцовым футболистом — тащил «Реал» к победе в Лиге чемпионов, выиграл «Золотой мяч» и даже вернулся в сборную Франции. За всем этим забылось, что на самом деле он человек с довольно спорной репутацией и непростым характером. И в Саудовской Аравии все это снова проявилось.

Во-первых, Бензема «уволил» тренера. Не сам, конечно, но его подозревают в том, что он повлиял на уход Нуну Эшпириту Санту — человека, добывшего «Аль-Иттихаду» первое за 14 лет чемпионство еще до приезда звезд, но уже в эпоху Криштиану Роналду. Еще в августе стало известно, что Нуну не просил трансфер Карима, а Бензема в свою очередь не очень-то полюбил специалиста за «неуважение» — тот не хотел давать ему капитанскую повязку.

Во-вторых, Бензема в Саудовской Аравии обвиняют в отсутствии должной мотивации и лени. Аргумент неоднозначный (к тому же статистика говорит об обратном — 17 очков по «гол плюс пас» в 20 матчах всех турниров), но местные журналисты уверяют: Карим не выкладывается на максимум и не против играть гораздо меньше, чем тот же Роналду. Болельщики даже придумали французу обидное прозвище — Бен Хазима («сын поражения»).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239586&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В-третьих, Бензема тяжело переживает противостояние с Криштиану — несмотря на то что в публичном поле они говорят друг о друге уважительно, об их соперничестве давно известно. После очной встречи в декабре, где «Аль-Наср» развалил «Аль-Иттихад» со счетом 5:2 (у Роналду дубль, у Карима — ассист), француз удалил аккаунт в социальных сетях — на него были подписаны 76 миллионов человек. Спустя несколько недель он его так и не восстановил.

Более того, сразу после поражения Карим покинул страну, пропустил три тренировки и не вернулся до сих пор. Новый тренер «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо, назначенный вместо «уволенного» Каримом Нуну, ждал француза до 12 января — тот не явился. Поэтому форварда вывели из состава команды и отправились на сборы в Дубай без него.

Бензема попался на острове Маврикий вместе с бывшей женой — окружение футболиста объяснило, что как раз по этой причине Карим до сих пор не вернулся: застрял из-за циклона. Но по другой информации, поступающей из европейской прессы, Бензема всерьез подумывает уйти из Саудовской Аравии — в нем заинтересованы многие европейские клубы: от «ПСЖ» и «Лиона» до «Челси» и «Арсенала».

Правда, издание L'Equipe уже все опровергло — шейхи никуда не отпустят футболиста этой зимой. Так что положению Карима не позавидуешь — придется возвращаться в клуб из середины таблицы, к тренеру, с которым испорчены отношения, да еще и к болельщикам, требующим другого отношения к делу.

Кроме этого, Бензема еще и затеял судебное разбирательство — подал иск в адрес главы министра внутренних дел Франции. Ранее Жеральд Дарманен (так зовут министра) обвинил форварда в связях с «Братьями-мусульманами» (движение запрещено в РФ как террористическое), когда Бензема выступил в поддержку жителей Газы.

Такое обвинение форвард посчитал оскорблением, нанесшим ущерб чести и репутации, поэтому обратился в суд. В случае успеха министру придется извиниться перед Каримом и выплатить штраф в 12 тысяч евро.

Занятно, что после ухода из «Реала» вокруг Бензема практически нет историй о спорте — несмотря на то что статистика у него не самая худшая, достижения на поле в Саудовской Аравии почти отсутствуют. Произошло это всего за полгода — что же будет с Каримом следующим летом?