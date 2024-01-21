Инфантино призвал присуждать поражение командам, чьи фанаты проявили расизм

Матч 21-го тура чемпионата Италии по футболу между «Удинезе» и «Миланом» (2:3), который прошел в субботу в Удине, был приостановлен на пять минут из-за поведения болельщиков. В середине первого тайма темнокожий голкипер «Милана» Майк Меньян пожаловался главному арбитру Фабио Мареске на выкрики фанатов, после чего покинул поле.

«События, произошедшие в Удине в субботу, являются отвратительными и абсолютно неприемлемыми. Нет места расизму или какой-либо форме дискриминации — как в футболе, так и в обществе. Игроки, пострадавшие от субботних событий, пользуются моей безраздельной поддержкой. Нам нужно, чтобы все соответствующие заинтересованные стороны предприняли действия, начиная с образования в школах, чтобы будущие поколения поняли, что это не является частью футбола или общества. Помимо трехэтапного процесса (остановка матча, повторная остановка, отмена матча), мы должны внедрить автоматическое поражение для команды, чьи болельщики проявили расизм и привели к отмене матча, а также к всемирным запретам на стадионах и уголовным обвинениям для расистов. ФИФА и футбол демонстрируют полную солидарность с жертвами расизма и любых форм дискриминации», — написал Инфантино в сториз Instagram*.