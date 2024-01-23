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11:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«С жуликами и негодяями у меня всегда будет война». Почему Канчельскис неугоден в России

Разговор начистоту с самым крутым российским легионером 1990-х. 23 января ему исполнилось 55.

Манчестер Юнайтед
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Источник: Чемпионат.com

Футболистом Канчельскис зажигал в лучших клубах Англии и Шотландии (первый в истории хет-трик в дерби Манчестера — его), был на виду в Италии, а в России уже восемь лет не востребован ни в каком качестве. 55-й день рождения застал звезду «Манчестер Юнайтед» в другом «МЮ» — из Кыргызстана. В конце 2023 года российский тренер принял клуб «Мурас Юнайтед» из Джалал-Абада. Так что поводов для обстоятельной беседы было сразу два. Разговор у нас получился не праздничным, но зато, как мне кажется, искренним.

«Играл в “МЮ” как футболист, а теперь тренирую “МЮ”

— Как вы туда попали, Андрей Антанасович?
 — Мои хорошие знакомые пригласили в Джалал-Абад посмотреть на команду. Потом организовали в городе академию “Барселоны”. На открытие Пуйоль приезжал, другие звёзды. Такую же школу в течение трёх лет планируют сделать в Бишкеке — с больницей, манежем, жилыми комплексами. Серьёзный проект. Когда эти люди предложили потренировать команду “Мурас Юнайтед”, я согласился. Задачи перед нами стоят конкретные, высокие — нужно будет постараться их выполнить. И что-то привнести в развитие киргизского футбола. Футбол здесь любят. Президент клуба и сам играл. Развитие идёт потихоньку — стадионы строятся, поля приводят в должное состояние. В любом случае это похвально. Футбол — вид спорта № 1, и он всегда будет жить.

АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС | Источник: Соцсети

— Клуб совсем юный?
 — Да, только в 2023 году организовали, но в первый же сезон заняли пятое место и взяли Кубок. Новая команда, только в процессе становления. В июне должна быть сдана база с двумя полями. Своё хозяйство — это всегда хорошо.

— Клуб частный?
 — 50 на 50. Инвестор частный, но государство тоже помогает, и это радует. Дай бог, чтобы клуб двигался вперёд и развивался.

— Смотрю, там даже пара ребят из России есть.
 — И из России, и из других стран постсоветского пространства — Беларуси, Украины. Сейчас рассматриваем нигерийца, армян. Россия, Армения, Беларусь входят в Евразийский экономический союз, поэтому их граждане не считаются легионерами в Кыргызстане. А я рассматриваю футболистов по одному параметру: поможет он нам или нет. Национальность меня не интересует.

— Зарплаты в чемпионате Кыргызстана — уровень какой лиги России?
 — Это конфиденциальная информация, разглашать её я не имею права. Да и откуда мне знать, какие сейчас зарплаты во Второй лиге России? Я уже не помню, когда там работал последний раз. Наверное, сегодня деньги совсем другие.

— Можете себе позволить более или менее квалифицированных футболистов?
 — Если игрок ставит на первое место футбол — добро пожаловать к нам. Если сразу начинает о деньгах говорить — в большинстве случае прощаемся. Понятно, что уровень «Мураса» пока что не такой высокий, но футболист в первую очередь должен думать о футболе. Да, жизнь изменилась, и ценности — тоже. Тяжело, сложно, но разговариваем, убеждаем, объясняем. Это нормально, так и должно быть. Благодарен ребятам, которые приехали даже с понижением в зарплате — просто потому, что знают меня, мою концепцию работы. Это приятно. Чемпионат Кыргызстана тоже может стать трамплином для развития карьеры. Зарекомендуешь себя здесь — обратят внимание в более статусных лигах. Воспитание игроков для сборных страны — одна из главных задач, стоящих перед нами. Если мы будем поставлять туда футболистов, для всех это будет плюс — и для сборной, и для клуба в плане имиджа.

— Много было шуток со стороны знакомых, друзей по поводу аббревиатуры «Мурас Юнайтед»?
 — Конечно, было: играл в «МЮ» как футболист, а теперь тренирую «МЮ», ха-ха. Я нормально к этому отношусь. Смех продлевает жизнь. Позитив должен быть обязательно.

— Вы периодически пересаживаетесь из директорского кресла на тренерскую лавку и обратно. Не определились, что вам ближе?
 — Я и в «Тоболе» не должен был быть генеральным директором: приходил советником, хотелось быть ближе к команде. Но поставили перед фактом: назначили гендиректором. Нужно было помочь людям, и я полгода в этой должности проработал. Честно: не вижу себя в этой роли — не нравится. Финансы и прочие вопросы организационного характера — это не моё. Необязательно же бежать за деньгами — нужно и удовольствие получать. По мне, тренерская работа лучше.

— Громкое имя часто работает в плюс?
 — Работает, да, но и сильно всех раздражает. В контрольных матчах все хотят не «Мурас Юнайтед» обыграть, а лично Канчельскиса. Я в футбол уже давно не играю, но к этому тоже нужно быть готовым. Однако и плюсов имя даёт много-много.

«Я в “Тоболе” получал во много раз больше и мог спокойно сидеть в кабинете с большой сигарой»

— Со стороны может показаться, что вы просто не можете сидеть без дела и ввязываетесь во все проекты, в которые приглашают. Правда?
 — А что хорошего в том, чтобы сидеть без дела в Москве или Лондоне? Ну месяц посидишь, два — а потом что? Даже если у тебя всё нормально, нет проблем, безделье любого человека угнетает, убивает. Надо двигаться, общаться — жить! Я занимаюсь любимой работой и открываю новую страницу в своей жизни.

— Для вас это в большей степени вопрос заработка или профессиональной реализации?
 — Я в «Тоболе» получал во много раз больше и мог спокойно сидеть в кабинете с большой сигарой. Но мне это не надо. Конечно, я здесь не из-за денег. Зарплата небольшая, но уже соскучился по футболу, тренерской деятельности.

— С игровых времён остались сбережения?
 — Небольшие, но есть. Повторюсь, дело не в деньгах, а в стремлении постоянно быть с командой, в футболе, в движении. Знаете, как говорил Валерий Васильевич Лобановский, царство небесное: «Ты играй в футбол, а там, смотришь, к тебе квартира прилипла, машина». Если ты настроен на работу, на результат, то и деньги к тебе прилипнут сами. Я всегда ставил футбол на первое место. Деньги были и остаются на втором плане.

— Я к чему спросил. Например, ваш партнёр по сборной Тетрадзе мог себе позволить пять-шесть лет не браться за первую попавшуюся работу и спокойно ждать интересного предложения. У вас такая возможность есть?
 — Да, но сейчас-то Омари Михайлович не сидит сложа руки — уже начинает шевелиться. В Грузии был, хотя финансирование там вряд ли было значительное. Когда играешь в футбол, думаешь: вот закончу и буду отдыхать на море, загорать, коктейли пить. Месяц-два — окей. Но потом ты начинаешь закисать. Что-то не то. Думаю, нет человека, который не хотел бы заниматься каким-то делом.

— О каком из мест работы можете сказать: это была авантюра?
 — «Солярис» был авантюрой. Большой мыльный пузырь, который быстро лопнул.

— А «Тобол»?
 — Пока не считаю. Они ещё на плаву: играют в Премьер-лиге Казахстана, в том году Кубок выиграли, пошумели в Европе. Но у «Тобола» может быть большая беда.

— На какой стадии ваши разбирательства с «Тоболом»?
 — У нас не столько с клубом разбирательства, сколько с конкретными людьми. Думаю, через пару месяцев всё будет нормально. Я написал в ФИФА пару писем, но это дело небыстрое — у них таких жалоб миллионы. Я особо не тороплюсь и по этой теме не парюсь. Адвокаты, юристы пускай работают.

— «Навбахор» вам всё заработанное вернул?
 — Да, как только ФИФА сказала — выплатили. Они умоляли скостить долг, говорили, что чуть ли не клуб могут закрыть. Не хотелось, чтобы футболисты и другие люди пострадали. 50% долга я «Навбахору» простил, но об этом же никто не говорит. Только плохое могут писать. Я к этому уже спокойно отношусь.

«Нашим руководителям нравятся пластилиновые тренеры»

— Как бы вы сформулировали свою тренерскую концепцию?
 — У тренеров-то я у многих хороших работал. Слепо копировать их методы нельзя — нужно что-то своё вносить. Я предпочитаю агрессивный стиль, схему 4−3−3, позволяющую играть больше в атаку. Как «Манчестер» играл, «Динамо» Киев. Сейчас силового футбола стало меньше: этим VAR уничтожают и портят игру. Но я хочу, чтобы мои команды действовали именно так. А самое главное — чтобы футболисты получали удовольствие. Чтобы не мучились, не уродовались на поле, а играли в футбол. Порой смотришь на игроков — такое ощущение, что футбол им в тягость, а в голове одна мысль: скорее бы закончился этот матч. Сами себя насилуют. А игрой надо жить! Тем более в России благодаря чемпионату мира появились качественные поля, стадионы. Раньше-то были сплошные «огороды». Искусственные поля вообще нужно запретить — у некоторых они напрочь отбивают желание играть в футбол. Я сам на синтетике много проиграл и могу сказать, что это ужасно, большая беда. Футболисты после 25−26 лет становятся инвалидами. Хорошо, если кто-то выдерживает до 32−33 лет, но даже у них потом проблемы вылезают: позвоночники, колени, голеностопы. Но кому есть дело до здоровья людей? Постелили — значит, надо эксплуатировать.

— У кого из своих учителей вы почерпнули больше всего?
 — Духовитость, которая была у Лобановского и Фергюсона, — обязательно должна быть. Я стараюсь донести до своих футболистов, что в любой ситуации нужно играть до конца. Примеров много: я сам видел и сам участвовал. Финал «МЮ» — «Бавария» 1999 года в этом плане показательный. Другая команда уже сдалась бы, а «Манчестер» за пару минут всё перевернул. Тот же «Ливерпуль» проигрывал «Милану» 0:3, но отыгрался и взял Лигу чемпионов. Вот этот дух победителя должен быть у команды. Если нет силы духа, сила в ногах не поможет.

СЭР АЛЕКС ФЕРГЮСОН И АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС | Источник: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ КАНЧЕЛЬСКИСА

— Чем из тренерских достижений гордитесь?
 — Горжусь, что футболисты, которых раньше никто не знал, доросли до сборных своих стран. Это большой плюс для меня.

— Есть сожаление, что вторая часть карьеры протекает в клубах и лигах не высшего качества?
 — Зачем жаловаться? Я спокойно, взвешенно к этому отношусь. Да, кто-то скажет: не тот уровень. Мне всё равно, что говорят. Я работаю, и я люблю свою работу. Мне нравится быть на поле, находиться вместе с ребятами. Конечно, есть желание и стремление поработать в больших клубах. Посмотрим, время покажет — я же ещё молодой-перспективный, ха-ха.

— Почему ваш богатый опыт много лет не востребован в России?
 — Это надо у наших функционеров спрашивать. У нас многие хорошие специалисты, способные передать свой опыт, не востребованы. Может быть, я не подхожу под их систему. Я противник всех этих левых дел, которые там творятся. Наверное, мы им мешаем.

— Вот и Добровольский был звездой в России, а на работу не зовут. Ваш случай?
 — У каждого тренера есть свои принципы, и у меня — тоже. Может быть, этим руководителям нравятся пластилиновые тренеры, из которых можно лепить всё что угодно. Люди без своего я, готовые становиться на колени. Это не по мне. Я не говорю про всех, но в основном-то у нас такие тренеры: что говорят руководители, то они и делают. Много раз с этим сталкивался.

— Например?
 — Например, в Узбекистане аким спускался в раздевалку, вёл долгие беседы: а почему такая замена, почему играл тот, а не этот? Все всё прекрасно понимают, но люди подстраиваются под это и становятся пластилиновыми тренерами. Дай бог им здоровья. И во второй лиге России, когда только начинал тренировать, разное бывало. В Новотроицке раздавались звоночки из администрации одной области: «Помогите». Я вежливо отсылал, отвечал, что мы в эти игры не играем. У меня всегда будут разногласия с нефутбольными людьми, которые не играли и не знают, что такое вообще футбол. С проходимцами, жуликами, негодяями у меня не может быть компромиссов — всегда будет война.

Источник: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ КАНЧЕЛЬСКИСА

— Как реагировали на «подсказки» начальства по составу, заменам?
 — Где-то эмоции перехлёстывали, переходили на повышенные тона. А сейчас понимаю: разговаривать с такими бесполезно. Спасибо — до свидания. Зачем мне тратить свои нервы и время на этих дилетантов? А их, к сожалению, очень-очень много. Я не говорю про всех — есть и хорошие примеры.

— Давайте.

— В Новотроицке президент не разбирался в футболе, но очень любил. Человек никогда не лез в то, в чём не смыслил — приятно было работать. Я сейчас думаю, не написать ли мне третью книгу? А то, бывает, что-то расскажешь, и все думают, что выдумал. Я что, Андерсен, сказки пишу? Всё, что говорю — это правдивые истории из жизни. Конечно, это не нравится жуликам и проходимцам: как же так, сказали правду про них! Сразу на рога становятся. А у меня много историй для книги.

«Я не переобуваюсь в воздухе, как некоторые люди»

— Хоть раз были близки к назначению главным в РПЛ?
 — Когда Гаджи Муслимыч [Гаджиев] уехал из Нижнего Новгорода в Самару, были разговоры, что якобы могу «Волгу» принять. Всё близко-близко было. В итоге руководство Калитвинцева взяло. А я полгода доработал в клубе советником и ушёл. Других вариантов в РПЛ не было. Пока не было.

ГАДЖИ ГАДЖИЕВ И АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС | Источник: Чемпионат.com

— Можете представить себя в «Спартаке» или «Зените»?
 — Провокационный вопрос задаёте, ха-ха! В «Спартаке» — наверное, вряд ли. Давайте так: если будут какие-то подвижки или предложения, тогда и будем говорить. А просто так обсуждать эту тему — а что, а если? — не хочу.

— Мы же чисто гипотетически рассуждаем.
 — У каждого тренера есть мечта. Хочется ли мне поработать с топовой командой? Конечно, хочется. Время ещё есть, главное на этом не зацикливаться. Сейчас я сконцентрирован на «Мурас Юнайтед».

— Ваш ровесник и партнёр по различным сборным Юран убеждён, что рано или поздно возглавит топ-клуб. У вас такая уверенность есть или смотрите в будущее более скептически?
 — У меня с детства были разные мечты, и они тоже сбывались. Мечтал о киевском «Динамо» — и попал туда. Стремился поиграть за границей — и оказался там, причём сразу в великом клубе! Всегда нужно оставаться мечтателем. Чтобы желания осуществлялись, нужно работать. А какая конкретно у меня сейчас мечта, будет неправильно говорить. Это моя личная тайна. Дай бог, чтобы она сбылась.

— Не допускаете, что страдаете из-за прямых и резких комментариев в прессе?
 — В каком смысле?

— Клубные менеджеры опасаются связываться с таким правдорубом.
 — Смешно. Бояться волка — в лес не ходить. Я же не говорю про чёрный стол, что он белый. Говорю то, что вижу. Почему я должен подстраиваться под кого-то и заниматься популизмом? Кому-то это нравится, мне — нет. Я не буду этого делать. Иногда слышу: если бы ты это не говорил, может быть, и там, и там сейчас был бы. А меня так воспитали. Я не переобуваюсь в воздухе, как некоторые люди. Они знают, кого я имею в виду. Всё равно же бумеранг возвращается всегда. А пообщаться я могу с любым человеком, изложить свои взгляды, планы. Это никого ни к чему не обязывает. Чего меня бояться? Я что, злой и страшный серый волк? Нет. Я всегда открыт к диалогу. Общаюсь со многими людьми, бизнесменами, и всё нормально. А особо резких высказываний со своей стороны не помню. Вы мне задаёте вопрос — я отвечаю. Не задаёте вопрос — не отвечаю. Если у меня нет ответа, я так и говорю. Я же не утверждаю, что знаю всё. А про этих деятелей, наших переобувальщиков, я в своей книге напишу.

— Вы всегда говорите то, что думаете?
 — А как вы хотите? У каждого есть своё мнение. Если я не прав, могу извиниться, это не зазорно. Где-то можно промолчать, а где-то вообще нельзя молчать. Правду надо говорить. Хотя бы пытаться. Я и пытаюсь. Кого и чего мне бояться? Я не буду рассказывать, что где-то был, хотя меня там не было.

— Сталкивались и с таким?
 — Были случаи — тренер футболистов собрал, по ушам ездит молодым: я был в «Милане» у Капелло. Говорю: я тоже был в Милане, по магазинам ходил. Но когда играл в «Фиорентине», что-то тебя там не видел. Оказывается, он просто побывал на двух тренировках «Милана». Если я был в «Манчестер Юнайтед», то я играл там. То же самое — «Фиорентина» или «Глазго Рейнджерс». Быть — это одно, а играть — совсем другое. Правду говорить мало кто любит. Не могу сказать, что я какой-то правдолюб — рассказываю только то, что видел или прошёл, испытал на собственном опыте. А они думают, что я выдумываю — про «МЮ» или ещё что-то. Мне какой смысл сочинять? Меня спросили — я ответил. А сказочников у нас много.

«Звонят с ТВ: “Андрей, приходи, сегодня Бузовой не будет”

— Вы принципиально не ходите на ТВ?
 — Нет, а зачем? Был один случай: пригласили в эфир на финал “МЮ” — “Вильярреал”.

— Не пошли?
 — Нет, сказал, что на «Дом-2» не хожу.

— Почему «Дом-2»?
 — Бузова у них во время чемпионата Европы 2021 года что-то рассказывала. Короче, отказался. Спустя время звонит другой человек. Они хорошие ребята, работники, я к ним нормально отношусь. Говорит: «Андрей, приходи, сегодня Бузовой не будет». Я посмеялся: «Не, спасибо, ребята. Пригласите лучше Бузову или Comedy club. Пускай они и вешают лапшу на уши всей футбольной России. Мне это неинтересно». Посмеялись и разбежались. У них и без меня есть контингент, который чётко и ясно всё расскажет.

— А вы не думали, что с федерального канала у нас — прямая дорога в клубы РПЛ, Первой лиги?
 — Я очень рад за них — пускай едут. Я не злорадствую — молодцы, красавцы, поздравляю. Если я пойду на «Дом-2», меня что, сразу возьмут в команду? Это смешно, заканчивайте.

— Разве не полезно напоминать о себе?
 — Если меня где-то приглашают на телевидение и есть время — иду. Но на «Дом-2» не приду. Перед кем мне мелькать и зачем? У меня нет такой цели. Меня и так знают в Европе. До сих пор узнают в Англии, Шотландии, Италии.

«Жалею, что на ЧМ-1994 не поехал. Самое большое разочарование в карьере»

— В игровые годы от своей принципиальности часто страдали?
 — Пострадал, да. Жалею, что на чемпионат мира в 1994-м не поехал. Но что ж поделать, теперь это в прошлом.

— «Письмо 14» — самое большое разочарование в вашей карьере?
 — 100% — да. Всё-таки чемпионат мира есть чемпионат мира.

— О чём-то ещё жалеете из сделанного или не сделанного в молодости?
 — Мне грех жаловаться. Ну да, можно было в «Эвертоне» ещё полгода подождать и поехать в «Милан». Президент «Фиорентины» Чекки Гори на опережение сыграл, подписали договор. Я в целом благодарен футбольному боженьке, что так всё сложилось в карьере.

«Футбол в глубинке умер. У нас в год домашнего ЧМ-2018 закрылось 11 команд!»

— Какой последний матч РПЛ посмотрели целиком?
 — Смотрел это безобразие «Балтика» — «Спартак». Не футбол, а хоккей — на снегу, ещё и белым мячом. В таких условиях нельзя играть.

— В нашем прошлом большом разговоре, в ноябре 2010-го…
 — Ого!

— …вы говорили, что футбол в русской глубинке умирает. Что изменилось за 13 лет?
 — Футбол в глубинке умер.

— Уже?
 — Да. Всё. Сколько было команд, зон во второй лиге тогда? А сейчас на «Востоке» сколько команд? Шесть. Остальные вымерли! Плачевно, но ничего не поделаешь.

— Вы в целом не очень оптимистично смотрите в ближайшее будущее российского футбола?
 — Я реалистично смотрю! Я и в глубинке работал, и в столице — всё видел и вижу. При чём тут оптимизм? Популисты вам расскажут, как всё хорошо. Если не ошибаюсь, у нас в год домашнего чемпионата мира, в 2018-м, закрылось 11 футбольных команд. Это даёт повод для оптимизма? Надо смотреть реально на вещи. Если бы эти клубы процветали и их становилось только больше — тогда другое дело. Но они же на самом деле позакрывались. Или вы считаете, что лить в уши, заниматься популизмом — это хорошо?

— Не думаю.
 — А кого-то это устраивает. Моя хата с краю — никого не знаю.

— Лучшие времена когда-нибудь вернутся?
 — Опять скажут, что я не оптимист (смеётся). Но я боюсь, что очень-очень-очень долго этого придётся ждать.

— Что для этого должно произойти?
 — Для начала нужно вернуться в ФИФА, УЕФА, чтобы Россию вернули в отборы чемпионатов мира и Европы, в Лигу чемпионов и так далее. А дальше уже смотреть, насколько мы отстали за эти два года. Тогда уже можно будет делать какие-то выводы и строить стратегические планы.

«Запрещаю футболистам на завтрак-обед-ужин с телефонами приходить»

— У вас остались настоящие друзья с игровых времён?
 — Друзей много не бывает, а товарищи, приятели у меня по всему миру есть. Если я знаю человека и не сомневаюсь в его порядочности — я с ним общаюсь. Главное, чтобы мы с уважением относились друг к другу. А с непорядочными у меня нет общения.

— Вы вообще компанейский человек или предпочитаете уединение?
 — Конечно, компанейский. А вы что, не читаете, что про меня пишут? Якобы и гуляю, и отдыхаю.

— А я жёлтую прессу не читаю.
 — А-а-а, ну спасибо (смеётся)! Нет, ну конечно, я компанейский. Надо общаться, жить. Я и футболистам сейчас запрещаю на завтрак-обед-ужин с телефонами приходить. Всё для того, чтобы они общались вживую, а не ковырялись в гаджетах. Хотят там найти непонятно что. Пусть лучше играют в шашки, шахматы, карты, нарды!

— По ветеранам не играете?
 — Всё по мере возможностей. Сейчас «Манчестер» пригласил сыграть за ветеранов против «Эвертона». Если смогу — конечно, поеду. Как-то в Грозном играли против сборной Италии. Поехать в другой город, подвигаться, посидеть, пообщаться со старыми знакомыми — это здорово и уж точно лучше, чем бездельничать. Но у меня на это просто нет времени.

— Травмы не напоминают о себе?
 — Иногда суставы ломят на погоду, но это редкость. Я смотрю на ветеранов, которые ещё в советское время играли, и вижу, как они мучатся. Футбол многих делает инвалидами, хотя об этом мало кто знает. Тьфу-тьфу-тьфу, у меня всё нормально.

«“Спартак” предлагал шикарные условия»

— Есть ощущение, что вы так и не влились в московскую футбольную тусовку, потому что никогда здесь не играли. Ошибаюсь?
 — Спартачи ездят, играют, у них всё налажено — молодцы. А я же не играл за «Спартак». Видимо, другие клубы не хотят этим заниматься: нет таких энтузиастов или просто неинтересно. Ну и всё-таки не зря они говорят, что «Спартак» — народная команда. Многие в нашей стране со времён СССР за них болеют. Естественно, что и среди ветеранских команд болельщики чаще всего отдадут предпочтение «Спартаку». Потому что «Спартак» — это «Спартак». Не ровня в плане популярности условному «Локомотиву». «Спартак» этим пользуется, их всегда приглашают и будут приглашать.

— Вы никогда не могли перейти в «Спартак»?
 — Почему, мог. Перед развалом Союза Романцев приглашал меня из донецкого «Шахтёра» в «Спартак». Сидели на кухне у Олега Ивановича, завтракали, разговаривали. Мы и по сей день нормально общаемся. Условия по тем временам предлагались шикарные — жильё, дача, машина…

— Удивительно слышать. В начале 1990-х «Спартак» считался бедным клубом. Онопко два года на базе жил, пока квартиру ждал.
 — Бедный не бедный, но условия предлагали очень хорошие. По крайней мере, на словах. Мы же никаких бумаг не подписывали, всё на доверии строилось. Если бы по-человечески договорились, наверное, я играл бы в «Спартаке». У меня и по сей день с агентом нет контракта — только устная договорённость. В моём понимании, если руки пожал и сказал да — это конечный результат. Бумаги, обман, проходимцы — раньше такого не было.

— Так что вы Романцеву ответили?
 — «Олег Иваныч, я хочу попробовать силы за границей». Он поблагодарил меня за честный ответ. Агенты уже работали в этом направлении, и у меня было твёрдое желание уехать.

— Уже было предложение от «МЮ»?
 — Слушайте, я даже в Манчестер летел, ещё точно не зная, в какую команду — «Юнайтед» или «Сити». Были ещё Греция, Франция. Спасибо судьбе, что попал в «МЮ».

«Я уже дедушка. Очень хочется внучку увидеть»

— Где сейчас ваш дом, куда возвращаетесь после очередного сезона?
 — Пока обитаю в Москве — жильё есть. Могу в Лондон к детям поехать. А так мой дом там, где работа: база или квартира.

— С сыном Андреем и дочерью Евой давно не виделись?
 — Ой, давно. В последний раз дочку видел, когда «Тобол» играл с «Дерри Сити» в Ирландии. Ева прилетала ко мне в Дублин. А у Андрея много забот, дочка родилась. Да, я уже дедушка (смеётся). Очень хочу внучку увидеть. Работа держит. Но как только окошко будет — обязательно полечу к ним.

АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС С ДЕТЬМИ | Источник: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ КАНЧЕЛЬСКИСА

— А с бывшей супругой Инной какие-то отношения поддерживаете?
 — Помните, как у Булгакова в «Собачьем сердце»: «У вас не найдётся в доме свободной комнаты?» — «Нет, и не предвидится». Так и у меня с бывшей женой: никаких отношений.

— 12 лет назад вы говорили: «Я снова готов к отношениям, хочу семью, детей». Сейчас вы один или есть спутница?
 — Это обязательно надо — и это будет. Будем работать над этим вопросом. Вот один из планов вам случайно раскрыл! Всегда вы, журналисты, что-то вымутите (смеётся).

— Вам знакомо чувство одиночества?
 — Бывает. Но когда ты с командой — ты не один. Чувство одиночества уходит на второй план. Каждый день — новая жизнь.

— Что, кроме работы, вам доставляет радость в жизни?
 — Дети, но они далеко. А радость бывает разной. Вышел на улицу, солнышко светит — уже хорошо, по-другому дышится. Встретил знакомого человека — тоже радость. Провели тренировку с желанием — и у тебя приподнятое настроение. Вроде бы и мелочи, а вроде и нет.

— Любите свои дни рождения?
 — Мои дни рождения, с тех пор как начал заниматься футболом, всегда на сборах. Нормально, привык к этому. Сейчас опять на сборах — теперь в Бишкеке. Команда готовится к чемпионату, тренируется. Может быть, где-то вечером узким кругом посидим, да и всё. Никакой помпезности, гуляний — всё тихо-скромно. 24-го — снова на тренировку.

— С каким настроением к красивой дате подходите?
 — Обычное настроение, ничего особенного. Вроде ещё недавно было 20, а уже 55. Не хочется думать об этом.

АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС | Источник: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ КАНЧЕЛЬСКИСА

— Чего пожелаете себе на юбилей?
 — Никогда ничего себе не желал. Жизнь продолжается — и уже хорошо. Выполнения задач и здоровья — самое банальное и самое лучшее пожелание.

Блиц «Лучший в карьере»

  • Клуб: «Манчестер Юнайтед»
  • Тренер: Фергюсон и Лобановский
  • Партнёр: Рой Кин
  • Матч: 1994 год, «МЮ» — «Манчестер Сити» — 5:0 с моим хет-триком
  • Гол: «Данфермлайну» на выезде за «Рейнджерс»: хорошо попал с лёта
  • Стадион: «Олд Траффорд»
  • Город: Флоренция.

Автор: Олег Лысенко

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