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16:43 (мск), источник: ТАСС

Сборная Узбекистана сыграла вничью с австралийцами и вышла в плей-офф Кубка Азии

Встреча закончилась со счетом 1:1, футбольный турнир проходит в Катаре.

Узбекистан
Австралия
Сирия
Индия
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Источник: AP 2023

ТАСС, 23 января. Сборная Узбекистана по футболу со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Австралии в матче третьего тура группового этапа Кубка Азии и гарантировала участие в плей-офф турнира. Соревнования проходят в Катаре.

В составе команды Узбекистана отличился Азизбек Тургунбаев (79-я минута), у сборной Австралии мяч забил Мартин Бойл (45+1, с пенальти).

Полузащитник московского ЦСКА Аббос Файзуллаев был заменен на 63-й минуте. Защитник казанского «Рубина» Рустамжон Ашурматов провел полный матч.

В другом матче группы В сборная Сирии со счетом 1:0 обыграла команду Индии. Первое место в итоговой таблице квартета заняла сборная Австралии (7 очков), далее расположились команды Узбекистана (5), Сирии (4) и Индии (0).

В Кубке Азии принимают участие 24 команды, которые разбиты на шесть групп. В ⅛ финала выходят две лучшие команды каждого квартета и четыре лучшие сборные из занявших третьи места.

Кубок Азии изначально должен был пройти с 16 июня по 16 июля 2023 года в Китае. В мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за пандемии коронавируса, в октябре того же года соревнования были перенесены в Катар. Предыдущий розыгрыш прошел в 2019 году, победителем стала сборная Катара, впервые выигравшая турнир.

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