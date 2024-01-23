Сборная Узбекистана сыграла вничью с австралийцами и вышла в плей-офф Кубка Азии

ТАСС, 23 января. Сборная Узбекистана по футболу со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Австралии в матче третьего тура группового этапа Кубка Азии и гарантировала участие в плей-офф турнира. Соревнования проходят в Катаре.

В составе команды Узбекистана отличился Азизбек Тургунбаев (79-я минута), у сборной Австралии мяч забил Мартин Бойл (45+1, с пенальти).

Полузащитник московского ЦСКА Аббос Файзуллаев был заменен на 63-й минуте. Защитник казанского «Рубина» Рустамжон Ашурматов провел полный матч.

В другом матче группы В сборная Сирии со счетом 1:0 обыграла команду Индии. Первое место в итоговой таблице квартета заняла сборная Австралии (7 очков), далее расположились команды Узбекистана (5), Сирии (4) и Индии (0).

В Кубке Азии принимают участие 24 команды, которые разбиты на шесть групп. В ⅛ финала выходят две лучшие команды каждого квартета и четыре лучшие сборные из занявших третьи места.