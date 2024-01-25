Улыбнулся и рухнул на газон. Шокирующая смерть футболиста в прямом эфире

Обычный матч чемпионата Португалии сезона-2003/04. Рядовая помеха для соперника при вбрасывании мяча из аута. Ничем не примечательная желтая карточка, показанная нарушителю… А дальше кошмар.

Ровно 20 лет назад сердце венгерского футболиста Миклоша Фехера остановилось прямо на футбольном поле.

Как «дракон» стал «орлом»

Карьера форварда тесно связана с Португалией. Во время игры за венгерский клуб «Дьёр» парня приметили скауты «Порту» и в 1998-м заключили с перспективным юношей контракт. Жаль, что за «драконов» Фехер так и не заиграл: пробиться в первую команду, рвавшуюся навстречу победам в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА, оказалось не по силам. Пришлось лучшему молодому игроку Венгрии — 1997 уходить в аренду: «Салгейрос», «Брага», 14 голов в 26 матчах в сезоне-2000/01. Отличный показатель. Но руководство «Порту» он все равно не впечатлил — Фехера продали главному сопернику, «Бенфике». В стане «орлов» венгр снова стал игроком ротации.

Может показаться, что футболист не успел в полной мере раскрыться к 24 годам, однако его копилка наград и достижений не пустовала. Золото чемпионата Португалии и Суперкубок страны, семь голов в 25 матчах за сборную Венгрии. И Кубок Португалии, медаль за победу в котором семья нападающего получила после смерти.

Умер до приезда скорой помощи

Трагедия произошла 25 января 2004 года во время выездного матча «Бенфики» с «Виторией» в рамках 19-го тура португальской Суперлиги.

В Гимарайнше ливень, на табло стадиона «Афонсу Энрикиш» нули. Фехер мог и вовсе не сыграть в том злополучном противостоянии из-за простуды. Но убедил тренерский штаб, что готов, вышел на 59-й минуте на замену и стал одним из героев встречи, отдав голевую передачу на Фернандо Агиара. «Бенфика» повела, а уже на 90-й минуте (спустя минуту после взятия ворот) Фехер получил «горчичник» за срыв атаки, улыбнулся и спокойно пошел в оборону. Сделав несколько шагов, наклонился и упал на мокрый газон, раскинув руки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240317&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. 18+ Видео для лиц старше 18 лет Показать видео

Пока медики направлялись к умирающему, вырвать венгра из лап смерти пытались не поддавшиеся эмоциям одноклубники. Другие в шоке хватались за головы и, как тренер команды Хосе Антонио Камачо, не сдерживали слез от безжизненно распахнутых глаз Миклоша. Весь ужас происходил во время прямой трансляции: тысячи фанатов следили за событиями и молились за 24-летнего Фехера.

К несчастью, чуда не случилось. В скорой и больнице специалисты дважды «заводили» сердце форварда, но на третий раз они оказались бессильны. Спустя два часа после падения Фехера на газон врачи констатировали смерть, назвав причиной случившегося аритмию.

Было проведено вскрытие. Выяснилось, что первопричиной кончины футболиста оказалась гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), врожденная патология сердца.

Постараемся объяснить подробнее: заболевание сердечной мышцы, при котором присутствует массивное утолщение одного или нескольких сегментов стенки левого (реже — правого) желудочка. Аритмия, которая провоцируется ГКМП, приводит к внезапной смерти — так как болезнь долгое время протекает бессимптомно, пациент может вовсе не знать о ней. А при постоянных физических нагрузках ситуация усугубляется. Важно отметить, что данная патология чаще встречается у мужчин.

Футболисты «Бенфики» на церемонии прощания с Миклошем Фехером

Окажись дефибриллятор в течении трех минут на груди спортсмена, его, возможно, удалось бы спасти. Однако врачи затратили на выход на поле и начало оказания помощи на две минуты больше. Это стало большим скандалом за несколько месяцев до старта Евро-2004 в Португалии и привело к пересмотру процедуры медосмотра спортсменов (Фехер не жаловался на сердце, ЭКГ не показывало никаких отклонений) и правил безопасности во время проведения спортивных мероприятий.

Сборная Венгрии в 2017 году посетила мемориал Миклоша Фехера на стадионе «Бенфики» в Лиссабоне

Навсегда № 29

Спустя четыре дня Фехера похоронили на родине. Перед этим гроб с телом футболиста выставили на домашней арене «Да Луш», чтобы с венгром могли проститься поклонники «орлов» и далекие от «спорта номер один» люди, не меньше фанатов потрясенные смертью. Клуб закрепил 29-й номер за Миклошем, а футболки с именем умершего игрока были быстро раскуплены неравнодушными болельщиками.

У стадиона «Да Луш» открыт памятник Фехеру. Взгляд футболиста устремлен вверх, а левая рука лежит на сердце.