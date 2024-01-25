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18:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Балтика» обыграла лидера чемпионата Боснии в товарищеском матче

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Калининградская «Балтика» обыграла клуб «Борац» из Боснии и Герцеговины в товарищеском матче на зимних сборах в турецком Белеке.

Балтика
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Источник: VK.COM/FCBALTIKA

Встреча против лидера чемпионата Боснии завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Анхело Энрикес (50-я минута) и Владислав Лазарев (83).

В первом матче весенней части сезона «Балтика» в начале марта примет «Сочи» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После 18 туров балтийцы занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

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