«Балтика» обыграла лидера чемпионата Боснии в товарищеском матче
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Калининградская «Балтика» обыграла клуб «Борац» из Боснии и Герцеговины в товарищеском матче на зимних сборах в турецком Белеке.
Балтика
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Калининградская «Балтика» обыграла клуб «Борац» из Боснии и Герцеговины в товарищеском матче на зимних сборах в турецком Белеке.
Встреча против лидера чемпионата Боснии завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Анхело Энрикес (50-я минута) и Владислав Лазарев (83).
В первом матче весенней части сезона «Балтика» в начале марта примет «Сочи» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После 18 туров балтийцы занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.