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20:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Касьерра может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может перейти в чемпионат Саудовской Аравии, сообщает журналист Хулиан Капера в своем Twitter-аккаунте.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, «Аль-Шабаб» уже сделал предложение по 26-летнему игроку. Также «Аль-Иттихад» рассматривает Кассьерру как вариант для нападения в случае ухода Карима Бензема.

Информируется, что агент колумбийца Никос Петропулос находится в Саудовской Аравии, обсуждая спортивное будущее игрока.

Кассьерра играет за «Зенит» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 22 матча, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

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