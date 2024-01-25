«Спартак» проведет товарищеский матч с «Астаной»

В первом товарищеском матче на сборах «Спартак» 2 февраля сыграет с московским «Торпедо». Затем команда примет участие в Зимнем кубке Российской премьер-лиги (РПЛ), где ее соперниками станут «Ростов» (7 февраля), «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ (9 февраля) и казахстанский «Кайрат» (14 февраля).
20 февраля «Спартак» проведет товарищеский матч против киргизского клуба «Абдыш-Ата», 21 февраля — против казахстанской «Астаны».
Ранее запланированная встреча с «Аль-Джазирой» из ОАЭ, которая должна была пройти 3 февраля, не состоится.