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20:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» проведет товарищеский матч с «Астаной»

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» на официальном сайте опубликовал расписание товарищеских матчей на тренировочных сборах в ОАЭ.

Спартак
Астана
Торпедо
Ростов
Кайрат
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Источник: РИА "Новости"

В первом товарищеском матче на сборах «Спартак» 2 февраля сыграет с московским «Торпедо». Затем команда примет участие в Зимнем кубке Российской премьер-лиги (РПЛ), где ее соперниками станут «Ростов» (7 февраля), «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ (9 февраля) и казахстанский «Кайрат» (14 февраля).

20 февраля «Спартак» проведет товарищеский матч против киргизского клуба «Абдыш-Ата», 21 февраля — против казахстанской «Астаны».

Ранее запланированная встреча с «Аль-Джазирой» из ОАЭ, которая должна была пройти 3 февраля, не состоится.

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