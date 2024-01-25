«Севилья» интересуется форвардом «Зенита» Кассьеррой. Лучшего бомбардира РПЛ предлагали «Атлетико»
«Севилья» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Матео Кассьерре, сообщает AS.
По информации источника, испанский клуб уже обращался к чемпионам России, чтобы обозначить интерес к форварду и узнать, на каких условиях петербургский клуб готов расстаться с лучшим бомбардиром нынешнего сезона РПЛ (14 голов в 16 матчах).
В контракте Кассьерры с «Зенитом» прописаны отступные в размере 20 млн евро, но, как пишет издание, сине-бело-голубые могут опустить игрока за 15 млн, учитывая, что в 2025 году истекает контракт колумбийца.
Одним из вариантов является аренда с обязательным выкупом по окончании сезона, но правила Ла Лиги не позволяют «Севильи» совершить сделку из-за того, что клуб превысил лимит зарплат.
Также стало известно об интересе к Кассьерре из Саудовской Аравии: «Аль-Шабаб» cделал предложение на 10 млн евро, которое не было рассмотрено «Зенитом», а «Аль-Иттихад» также рассматривает кандидатуру Матео на случай ухода Карим Бензема.
Кассьеру также предлагали «Атлетико», и мадридский клуб проявлял интерес к 26-летнему бомбардиру, но в итоге выбрал нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина.
По данным издания, сам Кассьера в дальнейшем хочет остаться в Европе и в качестве приоритетного варианта рассматривает переход в «Севилью».