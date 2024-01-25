«Севилья» интересуется форвардом «Зенита» Кассьеррой. Лучшего бомбардира РПЛ предлагали «Атлетико»

По информации источника, испанский клуб уже обращался к чемпионам России, чтобы обозначить интерес к форварду и узнать, на каких условиях петербургский клуб готов расстаться с лучшим бомбардиром нынешнего сезона РПЛ (14 голов в 16 матчах).

В контракте Кассьерры с «Зенитом» прописаны отступные в размере 20 млн евро, но, как пишет издание, сине-бело-голубые могут опустить игрока за 15 млн, учитывая, что в 2025 году истекает контракт колумбийца.

Одним из вариантов является аренда с обязательным выкупом по окончании сезона, но правила Ла Лиги не позволяют «Севильи» совершить сделку из-за того, что клуб превысил лимит зарплат.

Также стало известно об интересе к Кассьерре из Саудовской Аравии: «Аль-Шабаб» cделал предложение на 10 млн евро, которое не было рассмотрено «Зенитом», а «Аль-Иттихад» также рассматривает кандидатуру Матео на случай ухода Карим Бензема.

Кассьеру также предлагали «Атлетико», и мадридский клуб проявлял интерес к 26-летнему бомбардиру, но в итоге выбрал нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина.