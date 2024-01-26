Что убило браки Бузовой и Булановой? Несчастные семьи спортсменов и теледив

Далеко не всегда те, кому интересны светские сплетни и романы, следят за футбольными или хоккейными баталиями. А болельщикам часто все равно, кто там на ком женился среди певцов и актеров. Но зато совершенно разные люди с упоением следят за отношениями известных спортсменов и звезд шоу-бизнеса.

Может, поэтому подобные браки привлекают особое внимание? Но, увы, даже в семьях столь популярных людей не всегда жизнь идет гладко. Aif.ru собрал лишь несколько самых ярких примеров.

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров

Источник: Соцсети

Совсем недавно Лера Кудрявцева шокировала общественность заявлением о расставании с мужем — хоккеистом Игорем Макаровым. Брак продержался солидный срок — десять лет. Хотя сплетники еще в далеком 2013 году, когда пара играла пышную свадьбу, предрекали скорый развод. Да еще и шептали за спиной: невеста на 16 лет старше жениха, к тому же это не первая ее попытка построить счастливую семейную жизнь — Макаров третий муж теледивы.

С первым мужем, ударником группы «Ласковый май», Лера развелась из-за его измен. Брак продержался всего два года — Лера ушла, забрав с собой маленького сына.

Вторым супругом Кудрявцевой стал бизнесмен Матвей Морозов, но и этот союз оказался недолговечным — через три года совместной жизни Морозова осудили за мошенничество. Снова последовал развод.

Долгое время ходили слухи о романе телеведущей с певцом Сергеем Лазаревым. Пара не то что не отрицала любовную связь, а даже всячески подогревала сплетни… И вдруг свадьба! Но не с Лазаревым, как ожидали поклонники яркой пары, а с хоккеистом Игорем Макаровым, который к тому же намного младше возлюбленной.

Лера казалась очень счастливой, нахваливала на все лады молодого супруга, говорила о любви с первого взгляда и называла главной положительной чертой Игоря верность. Спустя пять лет, в 2018 году, у пары родилась дочка Мария. Кстати, в этом же году Кудрявцева стала еще и бабушкой — старший сын Жан подарил ей внука, которого назвали Лев. Ведущая не стесняется своего статуса и с гордостью демонстрирует внука на фото в соцсетях: «Я — баба Лера. Внук — мой любимый Лева… “Сын, внук, невестка красавица, дочь, муж… Живи и радуйся. Даже хейтеры устали предсказывать Лере проблемы в личной жизни, переключившись на других светских дам.

Но вот на днях сама Кудрявцева неожиданно объявила, что уходит от мужа из-за его пристрастия к алкоголю. Так и написала на своей страничке: «…Алкоголь — зло! Точка. Комментариев не даю».

Телеведущая Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов

Ольга Бузова, пожалуй, должна была стать символом всех феминисток — она яркая представительница женщин, которые «сделали себя сами». Она одна из немногих, а может, и единственная участница скандального проекта «Дом-2», которая после шоу не затерялась в бурном море нашего шоу-бизнеса.

Ольга выстроила успешную карьеру: и поет, и ведет телепрограммы, и пишет книги, и снимается в кино… Но вот любовь на проекте и под наблюдением тысяч камер ей построить было не суждено. И в реальной жизни первый и единственный брак популярной телеведущей сохранить не удалось.

Семейная жизнь Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова продлилась 5 лет. А всем казалось, что в доме у влюбленных царит идиллия, в народе пару даже называли «тарабузики». Молодые люди познакомились и влюбились друг в друга в 2011 году, хотя Дмитрий на тот момент был еще женат и вместе с женой воспитывал дочь… Но он развелся, увез Олю в Дубай и сделал предложение, за которым почти сразу последовала шикарная свадьба в кругу родных и друзей.

За время совместной жизни супруги постоянно публично признавались друг другу в любви, не жалея нежных слов, все это выглядело очень умилительно.

И совершенно неожиданно для целой армии поклонников в 2016 году грянул скандальный развод. Все вокруг гадали, в чем причина разрыва. Измены? Деньги? В одном из интервью Тарасов намекнул, что брак оказался столь недолговечным из-за отсутствия детей.

Бузова переживала развод крайне тяжело, не могла сдерживать слезы даже на камеру и называла поступок супруга не иначе как предательством, обвиняя его в измене. Так или иначе Дмитрий вскоре женился на модели Анастасии Костенко. В сентябре прошлого года появилась информация, что пара ждет четвертого ребенка. Ольга после развода долго приходила в себя, после чего занялась певческой карьерой и стала еще популярнее. Но даже спустя столько лет бывшие возлюбленные нет-нет да и «уколют» друг друга в соцсетях, припоминая давние обиды.

В личной жизни у дивы по-прежнему «все сложно», хоть в ухажерах недостатка и нет. В какой-то момент Ольга попыталась найти счастье на проекте «Замуж за Бузову». Там за сердце красавицы бились 15 «завидных женихов». Победитель был выбран, но отношения с ним так и не сложились. Потом случился роман с известным блогером Давой, но финалом красивой истории снова стал скандальный разрыв. Сегодня ведущая официально свободна и продолжает выстраивать карьеру в шоу-бизнесе.

Певица Татьяна Буланова и футболист Владислав Радимов

Главная романтическая героиня нашей эстрады Татьяна Буланова заставляла рыдать навзрыд всю женскую половину страны. «Не плачь» — пела хрупкая блондинка со стекающий от слез тушью на лице. «Это невозможно», — отвечали ей поклонники, украдкой поднося к глазам платочки. Буланова поет о любви так, что может достучаться до сердца каждого, и сама в реальной жизни бросается в любовный омут буквально с головой.

Первым мужем певицы стал продюсер Николай Тагрин, в 1993 году браке родился сын Александр. Но спустя 13 лет семья распалась. Причина?

Татьяна влюбилась в другого мужчину и пошла за своими чувствами. Избранником звезды стал футболист «Зенита» Владислав Радимов, который тоже к моменту встречи с Татьяной был в отношениях. Не остановила влюбленных ни разница в возрасте (Татьяна на шесть лет старше возлюбленного), ни попытки мужа-продюсера сохранить семью.

Оставив свои вторые половинки, Буланова и Радимов соединились и в 2005 году сыграли свадьбу. В 2007 году в семье появился сын Никита… А в 2016 году пара неожиданно рассталась. Татьяна объявила об этом в своей соцсети, написав: «Спасибо тебе за эти 11 лет! Да, было много всего — и хорошего, и не очень, но я благодарна Судьбе за встречу с тобой».

Поклонники были в ужасе, семья звезды и футболиста казалось крепкой и дружной. Тут же поползли слухи об измене. Сразу вспомнили слова Булановой, которые она сначала разместила на своей страничке, а потом удалила. Певица размышляла о том, что противнее — предательство человека, которого считала близким, или предательство подруги.

После развода стали всплывать нелицеприятные факты о неоднократных адюльтерах Радимова, одна из предполагаемых любовниц даже откровенничала на телевидении о деталях романа с ним. Татьяна сохраняла королевское спокойствие, переносила все вновь открывающиеся подробности с достоинством и не говорила ничего плохого об отце своего младшего сына. Замечала только в интервью, что развод — это обоюдное решение и, если уже нет любви, быть вместе унизительно.