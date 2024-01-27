«Зенит» нацелился на Скопинцева, Кассьерра на прицеле у «Севильи», Иван Игнатьев готовится к Европе

Клопп покинет «Ливерпуль»

56-летний тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью клубному медиа сообщил, что покинет команду после завершения сезона. Немецкий специалист работает с красными с 2015 года, за это время завоевал с ними 7 трофеев — включая титулы АПЛ и Лиги чемпионов.

«Наполи» на связи

Сразу две новости пришло из «Наполи», и обе яркие. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слухи о 25-летнем форварде команды Викторе Осимхене, фактически подтвердив его уход в конце сезона: «Об этом (уходе Осимхена. — Прим. “СЭ”) мы знали еще в конце лета. Переговоры были дружественными, иначе они бы не были такими долгими. Мы знали, что он перейдет в “Реал”, “ПСЖ” или топовый английский клуб».

Кроме того, президент опроверг информацию о том, что Жозе Моуринью может возглавить команду: «Моуринью и “Наполи” никак не связаны. Он отличный тренер, очень приятный человек, порывистый. Я верю, что его судьба — за пределами Италии. И уж точно не в Неаполе».

Матео Кассьерра | Источник: РИА "Новости"

Кассьерра может перейти в «Севилью»

По информации журналиста Фернандо Серрано, 26-летний форвард «Зенита» Матео Кассьерра может отправиться в «Севилью». Питерский клуб готов отпустить его в аренду с возможностью выкупа — такая опция есть в контракте. Приблизительная стоимость игрока — 9 миллионов евро.

Скопинцев в «Зените»?

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что после срыва переговоров с «Локомотивом» по трансферу Наира Тикнизяна «Зенит» переключился на другого игрока. Речь о 26-летнем защитнике «Динамо» Дмитрии Скопинцеве. Питерцы готовы предложить за футболиста 5 миллионов евро, защитник рассчитывает получать в клубе 1,4 миллиона евро за сезон.

По информации «СЭ», москвичи запросят за Скопинцева не менее 10 миллионов евро — однако клубы пока не контактировали. Карпов сообщил, что питерцы опасаются повторения ситуации с Тикнизяном, когда была согласована сумма трансфера, но не получилось договориться с игроком.

Иван Игнатьев (в центре) | Источник: Спорт-Экспресс

Игнатьев в Европе

Агент 25-летнего форварда Ивана Игнатьева сообщил, что у игрока есть варианты в Европе. Чуть ранее футболист расторг контракт с «Сочи», за который выступал с лета. «Есть понимание по будущему Ивана, сейчас выбираем. Думаю, в течение недели определимся. Скорее всего, Иван уедет за границу. Есть две страны, по которым мы определяемся, — Греция и Сербия», — сказал Алан Агузаров в комментарии для «Чемпионата».

Что еще происходит на трансферном рынке:

По данным бразильского журналиста Уильяма Бруна, 26-летний полузащитник «Зенита» Вендел попросил клуб принять предложение об аренде от «Ботафого» — бразилец хочет вернуться на родину;

Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что «Бавария» договорилась о покупке 23-летнего защитника «Галатасарая» Саши Боэ. Стоимость трансфера — около 30 миллионов евро.