Хави покинет «Барселону», «Локомотив» готовит три трансфера, Ракитич — в Саудовской Аравии

Хави уйдет из «Барселоны»

После поражения от «Вильярреала» (3:5) 44-летний главный тренер «Барселоны» Хави объявил о том, что покинет клуб после завершения сезона.

Он работал с каталонцами с 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок Испании в сезоне-2022/23.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании-2023/24 с 44 очками в 21 матче. Команда отстает от лидирующего «Реала» на 10 очков.

«Локомотив» арендует Хамулича

По данным «Матч ТВ», москвичи хотят арендовать с правом выкупа 23-летнего нападающего «Тулузы» Саида Хамулича. Футболист на данный момент арендован «Витессом», он также известен тем, что прошлой весной отказался надевать радужную футболку на акции против гомофобии.

«Зенит» ищет вратаря

Издание Sport24 сообщило, что за 28-летнего вратаря «Янг Эфриканс» и сборной Мали Джиги Диарра, которым ранее интересовался «Зенит», клуб запросит не менее 10 миллионов долларов. Питерцы пока не делали официального предложения.

«Локо» покупают Ньямси

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Локомотив» покупает 27-летнего защитника «Страсбура» Жерзино Ньямси. Трансфер обойдется в 3,5 миллиона евро, контракт будет заключен на 3,5 года.

Ракитич переезжает в Саудовскую Аравию

Как сообщает ABC, 35-летний полузащитник «Севильи» Иван Ракитич продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Он договорился о расторжении контракта с испанским клубом, его новым местом работы скорее всего станет «Аль-Шабаб».

«Локо» включается в гонку за Риччели

По информации Sport24, «Локомотив» включился в гонку за 25-летнего защитника «Фамаликана» Риччели. Ранее стало известно, что бразильцем интересуются «Спартак», «Динамо» и ЦСКА. Железнодорожники предлагают за игрока до 3 миллионов евро, однако португальский клуб такое предложение не устраивает.

Де Лигт — в «ПСЖ»?

Издание RMC Sport сообщило, что «ПСЖ» обратился к «Баварии» по поводу трансфера 24-летнего защитника Маттейса де Лигта. Однако шансы на трансфер у парижан небольшие — мюнхенцы испытывают проблемы в защите и не намерены их усугублять. Найти замену де Лигту, как считают в «Баварии», будет непросто.