Певец Робби Уильямс стал президентом клуба «Порт Вейл» из 3-й лиги Англии
Известный британский певец Робби Уильямс стал новым президентом «Порт Вейл» из 3-го по силе дивизиона Англии — Лиги 1, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Известный британский певец Робби Уильямс стал новым президентом «Порт Вейл» из 3-го по силе дивизиона Англии — Лиги 1, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
49-летний Уильямс является давним поклонником «Порт Вейл». По словам певца, на решение стать президентом клуба повлияла смена его владельцев, с которыми он нашел общий язык.
В настоящий момент «Порт Вейл» занимает 20-е место в английской Лиге 1.