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11:02 (мск), источник: Sport24

Певец Робби Уильямс стал президентом клуба «Порт Вейл» из 3-й лиги Англии

Известный британский певец Робби Уильямс стал новым президентом «Порт Вейл» из 3-го по силе дивизиона Англии — Лиги 1, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

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Источник: AP 2023

49-летний Уильямс является давним поклонником «Порт Вейл». По словам певца, на решение стать президентом клуба повлияла смена его владельцев, с которыми он нашел общий язык.

В настоящий момент «Порт Вейл» занимает 20-е место в английской Лиге 1.

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