Не пускают в магазины и запрещают шорты. На что жалуются жены футбольных звезд в Саудовской Аравии

В последние год с небольшим в Саудовской Аравии происходит футбольный бум. Целый ряд звезд мирового футбола решился на переезд в эту страну, чтобы получить щедрый контракт и возможность заработать на всю оставшуюся жизнь.

Деньги — это, конечно, хорошо, но многие подруги и жены футболистов жалуются на неприятную для них деталь. Они поделились этим с изданием Daily Mail на условиях анонимности.

«Приезжим женщинам в Саудовской Аравии очень тяжело, особенно если местные жители считают, что вы одеты не так, как надо. Однажды на меня накричали только потому, что у меня были видны плечи и часть ног.



Нам не разрешают носить шорты при людях, даже несмотря на жару. Их нельзя носить даже на пляже. А если и надеваешь, то люди смотрят на тебя с ненавистью. Это очень пугающе», — сказала одна из них.

Другая анонимная спутница одного из футболистов вовсе сказала, что имела опыт, когда ее не пустили в торговый центр из-за одежды:

«Меня не пускали в торговые центры только потому, что мои верхние части рук и плечи не были прикрыты, и можно было увидеть часть груди, так как на мне был жилет. Люди сказали мне, чтобы я возвращалась, когда буду одета должным образом. Иногда женщины выкрикивают оскорбления в ваш адрес, и это может быть очень страшно.



Когда речь идет о женщинах, культура здесь совсем другая, и они очень строги. Если вы не прикрыты должным образом, то, выходя на улицу, можете столкнуться с неприятностями», — добавила она.

Третья предупреждает, что, выходя из дома в Саудовской Аравии, приходится быть начеку:

«Вы не можете вести себя естественно, как на Западе. Приходится быть начеку каждый раз, когда выходишь за порог, поэтому обычно не выходишь на улицу», — поделилась она.

Анонимность девушек связана в том числе с суровыми законами Саудовской Аравии о критике по отношению к стране или религии. За это провинившийся может получить тюремный срок до пяти лет или штраф в размере более 600 тысяч фунтов стерлингов (343,87 миллиона тенге), также сохраняется риск быть депортированным из страны.