Месси и Суарес забили «Аль-Хилалю» в товарищеской игре: Лео — с пенальти, Луис — с игры
Нападающие «Интер Майами» отличились в товарищеском матче против «Аль-Хилаля».
Нападающие «Интер Майами» отличились в товарищеском матче против «Аль-Хилаля».
Уругваец поразил ворота саудовцев на 34-й минуте. Аргентинец реализовал пенальти на 54-й. Также Месси спустя минуту после своего гола ассистировал хавбеку Давиду Антонио Руису, сравнявшему счет — 3:3.
Товарищеский матч. «Интер» Месси и Суареса играет с «Аль-Хилалем» Малкома.