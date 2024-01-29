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22:42 (мск), источник: Sports.Ru

Месси и Суарес забили «Аль-Хилалю» в товарищеской игре: Лео — с пенальти, Луис — с игры

Нападающие «Интер Майами» отличились в товарищеском матче против «Аль-Хилаля».

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Источник: Sports.Ru

Уругваец поразил ворота саудовцев на 34-й минуте. Аргентинец реализовал пенальти на 54-й. Также Месси спустя минуту после своего гола ассистировал хавбеку Давиду Антонио Руису, сравнявшему счет — 3:3.

Товарищеский матч. «Интер» Месси и Суареса играет с «Аль-Хилалем» Малкома.

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