«Реал» подписал еще одного вратаря из Украины, русский футболист будет играть в Европе. Трансферы и слухи дня

Что в России

«Ростов» подписал Сако и близок к покупке защитника сборной Египта

Агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника болгарской «Арды» Умара Сако, рассказал, что его клиент стал игроком «Ростова»: «Сако успешно прошел медосмотр и подписал контракт с “Ростовом”, — сказал Диалло в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

На счету 27-летнего ивуарийца 20 матчей в текущем сезоне, 2 гола и 1 результативная передача.

Еще, как стало известно Sport24, «Ростов» близок к покупке защитника египетского «Исмаили» и молодежной сборной Египта Эяда Эль-Аскалани. Сумма трансфера составит около 400 тысяч долларов. Игрок сегодня должен присоединиться к команде на сборе в ОАЭ. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость Эль-Аскалани в 25 тысяч евро.

В текущем сезоне Эль-Аскалани провел 9 матчей в Премьер-лиге Египта и отдал один голевой пас.

«Спартак» объявил о переходе Угальде из «Твенте»

Московский клуб объявил о переходе нападающего Манфреда Угальде из «Твенте». Срок контракта 21-летнего игрока с московским клубом рассчитан до лета 2028 года. Костариканец будет выступать под 9-м номером.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера с учетом бонусов может составить 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Угальде провел за «Твенте» 25 матчей, забил 9 голов и сделал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Сидахмед Айсауи подпишет с ЦСКА контракт по схеме 2+3 года

По информации Sport24, полузащитник «УСМ Алжир» Сидахмед Айсауи переходит в ЦСКА. Сумма трансфера составит 150 тыс. долларов. «УСМ Алжир» получит 25% с последующей перепродажи. Срок контракта: 2+3 года. 3 февраля игрок пройдет медосмотр.

Игрок также имел предложения от «Сьона», «Браги», «Нанта» и «Болоньи», которая предлагала 300 тысяч долларов, но алжирец предпочел этим клубам ЦСКА.

«Факел» подписал 19-летнего хавбека из Второй лиги

Состав «Факела» пополнил 19-летний полузащитник Лука Багателия. Как сообщает пресс-служба воронежского клуба, Багателия перешел в «Факел» на правах свободного агента и подписал долгосрочный контракт.

В текущем сезоне футболист провел 16 матчей за «Динамо» Ставрополь в дивизионе Б1 Второй лиги России, отметившись голом и 3 результативными передачами.

Игнатьев подпишет контракт с сербским «Железничаром»

По информации Sport24, российский нападающий Иван Игнатьев станет игроком сербского клуба «Железничар Панчево». 25-летний форвард подпишет контракт с сербским клубом до конца сезона. В данный момент игрок проходит медосмотр для «Железничара».

После 19 туров «Железничар» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии. Напомним, после ухода из «Сочи» в середине января Игнатьев пребывает в статусе свободного агента.

Что в Европе и мире

«Реал» подписал еще одного украинского вратаря

Мадридский клуб вряд ли будет активен в последние дни зимнего трансферного рынка, но клуб успел подписать вратаря с прицелом на будущее. 16-летний украинский голкипер Илья Волошин, выступавший за молодежную команду «Райо Махадаонда» U19, присоединяется к «Реалу», сообщает Relevo. О переходе договорились еще летом, но осуществляют спустя полгода.

Рост Волошина уже достиг двух метров, а из-за долговязого телосложения украинца сравнивают с Давидом де Хеа. Будучи интровертом, он, тем не менее, проявил характер в «Райо Махадаонда», у него хорошие рефлексы, но он также комфортно играет с мячом ногами.

Напомним, что в «Реале» также играет украинский вратарь Андрей Лунин.

Тухель может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Telegraph. По данным источника, Тухеля рассматривают как один из вариантов замены Эрика тен Хага. Ожидается, что в конце сезона новые совладельцы «МЮ» примут решение касательно будущего тен Хага. Тухель же в случае увольнения из «Баварии» готов вернуться в Англию, где ранее работал с «Челси».

Серхи Роберто летом покинет «Барселону» из-за ухода Хави

Защитник Серхи Роберто покинет «Барселону» по окончании сезона. Об этом сообщает AS. По данным источника, Роберто был готов остаться еще на сезон и обсуждал это с главным тренером Хави, желавшим сохранить его в составе. Но после заявления Хави об уходе в конце сезона в клубе решили не продлевать контракт с футболистом.

Ракитич прошел медосмотр перед переходом в «Аль-Шабаб»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич находится в шаге от перехода в «Аль-Шабаб». Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 35-летний хорват уже прошел медосмотр для саудовского клуба.