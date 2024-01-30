Аршавин выбрал между Головиным и Миранчуком
Член правления «Зенита» Андрей Аршавин сравнил полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.
Монако
Аталанта
«По качествам больше нравится Головин. Для меня Леша немного статичен, много играет на месте, а Головин больше движения делает с мячом и проникновений.
Леша — это на пятачке обыграть, скрытую передачу отдать, навес. Он хорошо чувствует мяч, куда он задумывает — туда мяч приходит.
Но он и Головин по статусу разные футболисты», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».