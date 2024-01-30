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09:29 (мск), источник: Sport24

Аршавин выбрал между Головиным и Миранчуком

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин сравнил полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

Монако
Аталанта
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Источник: РИА "Новости"

«По качествам больше нравится Головин. Для меня Леша немного статичен, много играет на месте, а Головин больше движения делает с мячом и проникновений.

Леша — это на пятачке обыграть, скрытую передачу отдать, навес. Он хорошо чувствует мяч, куда он задумывает — туда мяч приходит.

Но он и Головин по статусу разные футболисты», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

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