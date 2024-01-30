Назван лучший футбольный клуб Казахстана: в мировом рейтинге выше «Зенита»

Источник: ФК "Астана"

В ежегодный рейтинг, опубликованный организацией, попало 700 клубов со всего мира. Так, лучшим клубом в Казахстане по версии IFFHS стала «Астана». Столичный клуб занял 417-е место.

При этом «Астана» оказалась единственным представителем Казахстана в этом рейтинге.

Для сравнения, Россия «делегировала» четыре клуба. ЦСКА занял 383-ю строчку, «Краснодар» расположился на 455-й строчке, а «Зенит» и «Локомотив» разделили 604-ю позицию.

Лидером рейтинга стал английский «Манчестер Сити». В тройку сильнейших также вошли мадридский «Реал» и миланский «Интер».

В топ-20 лучших команд 2023 года по версии IFFHS: