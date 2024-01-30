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08:38 (мск), источник: Vesti.kz

Назван лучший футбольный клуб Казахстана: в мировом рейтинге выше «Зенита»

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг лучших команд 2023 года: в него вошел казахстанский клуб, сообщают Vesti.kz.

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Источник: ФК "Астана"

В ежегодный рейтинг, опубликованный организацией, попало 700 клубов со всего мира. Так, лучшим клубом в Казахстане по версии IFFHS стала «Астана». Столичный клуб занял 417-е место.

При этом «Астана» оказалась единственным представителем Казахстана в этом рейтинге.

Для сравнения, Россия «делегировала» четыре клуба. ЦСКА занял 383-ю строчку, «Краснодар» расположился на 455-й строчке, а «Зенит» и «Локомотив» разделили 604-ю позицию.

Лидером рейтинга стал английский «Манчестер Сити». В тройку сильнейших также вошли мадридский «Реал» и миланский «Интер».

В топ-20 лучших команд 2023 года по версии IFFHS:

  1. «Манчестер Сити» (Англия) — 359 очков.
  2. «Реал» Мадрид (Испания) — 332.
  3. «Интер» (Италия) — 289.
  4. «Аль-Ахли» (Египет) — 275,5.
  5. ПСВ (Нидерланды) — 243,5.
  6. «Байер» (Германия) — 236.
  7. «Флуминенсе» (Бразилия) — 233.
  8. «Фиорентина» (Италия) — 227,5.
  9. «Палмейрас» (Бразилия) — 226.
  10. «Порту» (Португалия) — 225.
  11. «Форталеза» (Бразилия) — 219,5.
  12. «Рома» (Италия) — 216,5.
  13. «Бавария» (Германия) — 216.
  14. «Фламенго» (Бразилия) — 216.
  15. «Спортинг» (Португалия) — 210.
  16. «Вест Хэм» (Англия) — 206,5.
  17. «Барселона» (Испания) — 204
  18. «Сан-Паулу» (Бразилия) — 204.
  19. «Лейпциг» (Германия) — 197.
  20. «Юнион» (Бельгия) — 195.

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