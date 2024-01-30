«Заезжаем на базу, а нам нечем кормить игроков. С погреба возил картошку, соленья, варенья». Экс-гендиректор «Томи» о клубе в РПЛ-16/17

«Томь» вышла в РПЛ в 2016-м, но к концу года начались проблемы с финансированием. В итоге клуб вылетел из Первую лигу в 2017-м, заняв 16-е место и доигрывал сезон дублирующим составом.

— У «Томи» [перед началом сезона-16/17] было два спонсора: «Газпромнефть» свои обязательства выполнила, «Роснефть» — нет. [К декабрю] долги составляли 4 месяца Доходило до смешного: заезжаем на базу, а нам нечем кормить игроков. Со своего погреба возил картошку, соленья, варенья, чтоб они поели перед игрой. В итоге опытные ребята сказали: "Если администрация не держит слово, будем искать другой клуб и зарабатывать для своих детей и жен.

Доигрывали РПЛ молодежкой, как раз тогда заиграл Соболев. Он еще юношей приезжал в Томск на просмотр, но совсем сырым. Надо отдать должное, ставил цель — и таранил напролом. Ему говорили, нужно технику подтянуть, и Саша оставался после тренировок, жонглировал.

Григорий Викторович Иванов из «Урала» уговаривал: «Продай его мне, мы к вам в аренду отправим». Посчитали, что еще рано. Будучи уже делегатом в РПЛ, встречался с Соболевым в Самаре, Красноярске. Очень рад, что он так вырос, но нужно дисциплину подтянуть. Сибирские парни так себя не ведут.

— Были попытки искать других спонсоров?

— В Томске есть ряд предприятий: «Газпром трансгаз Томск», «Сибур», томский нефтехимический комбинат. Но все руководство в Москве — мне на них не выйти. Такие вопросы уровнем выше решаются. Гораздо выше.

Еще отмечу важный момент: мы никогда не получали государственные деньги. А то депутаты говорили: «Вот футболисты получают бешеные зарплаты». И люди думали, что финансирование идет из областного бюджета. Но мы не получили ни одной копейки оттуда. Жили только за счет спонсоров — «Газпромнефть» и «Роснефть».

Раньше в Томске многое решал Борис Алексеевич Мальцев, царство небесное. Он был спикером областной Думы. Огромный любитель футбола — мог одним звонком по спонсорам решить вопрос.

— Как планировать бюджет, учитывая, что «Томи» выделяли деньги на календарный год, а закладывать нужно на футбольный?

— Очень сложно. Ты не знаешь: «Выйдешь в РПЛ или нет». Нам дали один бюджет — на Первую лигу [в 2016-м], а мы шагнули в Премьер. Там совсем другие деньги, другие футболисты, зарплаты, гостиницы. Второй момент: промежуток между сезонами совсем маленький. Надо в течение месяца не только собрать новую команду, но и подготовить ее.

— Возможно, «Роснефть» разочаровалась в целесообразности финансирования. Был шанс убедить их, что деньги идут по назначению?

— А зачем их убеждать? Они два раза в месяц приезжали с проверками, воочию видели, как все делается, куда идут деньги. Никаких претензий не было. Мы не покупали халков и марадон, у нас скромные молодые ребята играли, которые раскрывались. Тот же Артем Дзюба, — рассказал Руслан Киселев для большого материала Sports.ru о футболе за Уралом.