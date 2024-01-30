Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Ноттингем Форест
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:45
Фулхэм
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:45
Лутон Таун
Брайтон
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:15
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
29.01
Хетафе
Гранада
20
Все события
Фоторепортажи
24«Дакар-2024»
16Лучшие фото Алины Загитовой
15:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Глушаков расторг контракт со «Спартаком» из Костромы

Российский полузащитник Денис Глушаков расторг контракт со «Спартаком».

Наверх
Денис Глушаков
Денис Глушаков | Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба костромского клуба. На данный момент следующая команда Глушакова не известна. Ранее сообщалось, что 37-летний футболист может продолжить карьеру в «Ростове».

«Спартак» благодарит Дениса Глушакова за переданный опыт и дружеские отношения в коллективе, будем следить за дальнейшей карьерой Дениса с интересом«, — говорится в сообщении “Спартака”.

Глушаков выступал за «Спартак» Кострома с 20 сентября 2023 года. За это время полузащитник провёл за свою команду 577 минут в семи матчах и отметился одним голом. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 300 тыс.

На протяжении профессиональной карьеры Глушаков выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Спартак» Москва, «Ахмат», «Пари НН» и «Химки». Хавбек провёл 57 матчей в футболке сборной России.

 11-кратный чемпион России в составе ЦСКА дисквалифицирован за кокаин
Бурная реакция мировых СМИ на сенсационную победу юной Андреевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь