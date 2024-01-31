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17:31 (мск), источник: Sport24

«Пари НН» обыграл «Родину» в товарищеском матче

«Пари НН» и «Родина» провели товарищеский матч в рамках подготовки ко второй части сезона. Игра состоялась в Абу-Даби.

Пари Нижний Новгород
Родина
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«Пари НН» обыграл «Родину» в товарищеском матче | Источник: Sport24

Представитель российской Премьер-лиги добился победы со счетом 1:0. Единственный гол был забит в первом тайме. Победу «Пари НН» принес Хуан Босельи.

Следующий матч «Пари НН» проведет 21 февраля против «Ростова». «Родина» 3 февраля сыграет с «Краснодаром».

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