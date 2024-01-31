«Пари НН» обыграл «Родину» в товарищеском матче
«Пари НН» и «Родина» провели товарищеский матч в рамках подготовки ко второй части сезона. Игра состоялась в Абу-Даби.
Пари Нижний Новгород
Родина
«Пари НН» и «Родина» провели товарищеский матч в рамках подготовки ко второй части сезона. Игра состоялась в Абу-Даби.
Представитель российской Премьер-лиги добился победы со счетом 1:0. Единственный гол был забит в первом тайме. Победу «Пари НН» принес Хуан Босельи.
Следующий матч «Пари НН» проведет 21 февраля против «Ростова». «Родина» 3 февраля сыграет с «Краснодаром».