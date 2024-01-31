❌ Роналду не сыграет против «Интера» Месси из-за травмы. Тренер «Аль-Насра» подтвердил
Об этом сообщил главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру.
«Аль-Наср» встретится с «Интер Майами» в товарищеском матче 1 февраля. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что португалец получил травму икроножной мышцы.
"Мы не увидим [игры Месси против Роналду]. Криштиану находится на завершающей стадии восстановления, чтобы вернуться в общую группу.
Мы надеемся, что в ближайшие несколько дней он сможет начать работу с командой. Он не сыграет в этом матче", — сказал Каштру.