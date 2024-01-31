Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Барселона
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:30
Тоттенхэм Хотспур
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Манчестер Сити
Бернли
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
23:15
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
30.01
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
13
Все события
Фоторепортажи
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
18:14 (мск), источник: Sports.Ru

❌ Роналду не сыграет против «Интера» Месси из-за травмы. Тренер «Аль-Насра» подтвердил

Об этом сообщил главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру.
Наверх
Роналду не сыграет против «Интера» Месси из-за травмы. Тренер «Аль-Насра» подтвердил | Источник: Sports.Ru

«Аль-Наср» встретится с «Интер Майами» в товарищеском матче 1 февраля. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что португалец получил травму икроножной мышцы.

"Мы не увидим [игры Месси против Роналду]. Криштиану находится на завершающей стадии восстановления, чтобы вернуться в общую группу.

Мы надеемся, что в ближайшие несколько дней он сможет начать работу с командой. Он не сыграет в этом матче", — сказал Каштру.

 Девушка первой ракетки США хочет «снова сделать теннис клевым». Помогает тикток и много критики
Медведев на Australian Open страдал как никто – рекордные 24 часа на корте. Как же больно, что проиграл
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь