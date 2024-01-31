Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Барселона
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:30
Тоттенхэм Хотспур
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Манчестер Сити
Бернли
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
23:15
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
30.01
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
13
Все события
Фоторепортажи
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
18:57 (мск), источник: Sports.Ru

«Месси должен возглавить “Барсу”. Все, к чему он прикасается, превращается в золото». Мерфи о новом тренере каталонцев

Главный тренер каталонской команды Хави на прошлой неделе объявил, что покинет свой пост летом.

Наверх
«Месси должен возглавить “Барсу”. Все, к чему он прикасается, превращается в золото». Мерфи о новом тренере каталонцев | Источник: Sports.Ru

"Я бы отдал должность Месси. Фанаты сразу поддержат эту идею. Все, к чему прикасается Лео, превращается в золото.

Его отправили на Землю, чтобы он творил здесь невероятные вещи. То же самое касается и тренерской деятельности«, — сказал бывший хавбек “Ливерпуля” и сборной Англии в эфире TalkSport.

Месси с лета 2023 года играет за «Интер» Майами. Его контракт с американским клубом рассчитан до конца 2025 года.

 Девушка первой ракетки США хочет «снова сделать теннис клевым». Помогает тикток и много критики
Медведев на Australian Open страдал как никто – рекордные 24 часа на корте. Как же больно, что проиграл
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь