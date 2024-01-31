«Месси должен возглавить “Барсу”. Все, к чему он прикасается, превращается в золото». Мерфи о новом тренере каталонцев | Источник: Sports.Ru

"Я бы отдал должность Месси. Фанаты сразу поддержат эту идею. Все, к чему прикасается Лео, превращается в золото.

Его отправили на Землю, чтобы он творил здесь невероятные вещи. То же самое касается и тренерской деятельности«, — сказал бывший хавбек “Ливерпуля” и сборной Англии в эфире TalkSport.