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19:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» обыграл «Урал» в контрольном матче, Тикнизян оформил дубль

Завершился контрольный матч, в котором встречались московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал».

Локомотив
Урал
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Источник: РИА "Новости"

Команды играли на стадионе «Абу-Даби Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча проходила в формате из четырёх таймов по 30 минут. «Локомотив» обыграл «Урал» со счётом 4:2.

На девятой минуте счёт в матче открыл защитник железнодорожников Наир Тикнизян. На 30-й минуте ответный мяч забил защитник «Урала» Итало.

На 40-й минуте Тикнизян оформил дубль.

На 71-й минуте счёт в матче сравнял нападающий «Урала» Алексей Каштанов. На 78-й минуте третий гол железнодорожников забил нападающий Вадим Раков. На 80-й минуте Раков оформил дубль.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 31 очко и на текущий момент занимает четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Урал» заработал 19 очков и расположился на 12-й строчке.

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