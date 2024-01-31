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20:57 (мск), источник: Sports.Ru

Салфетку, на которой подписан первый контракт Месси с «Барсой», выставили на аукцион

Орасио Гаджоли, посредник Месси, представлявший его интересы в подростковом возрасте, выставил салфетку на аукцион Bonhams. Оценочная стоимость лота — от 300 тысяч фунтов до 500 тысяч.

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Салфетку, на которой подписан первый контракт Месси с «Барсой», выставили на аукцион | Источник: Sports.Ru

Ранее документ хранился в банковском сейфе. Гаджоли не смог договориться с «Барсой» о размещении салфетки в клубном музее.

Договоренность Месси на салфетке была подписан во время обеда в клубе La Reial Societat de Tennis Pompeia. Там технический секретарь «Барсы» Карлес Решак дал обещание, что клуб подпишет контракт с Лео.

«В Барселоне, 14 декабря 2000 года, в присутствии господина Хосепа Мингельи и Орасио, технический секретарь “Барселоны” Карлес Решак обязуется под свою ответственность, несмотря на некоторые мнения против, подписать контракт с игроком Лионелем Месси, если мы сохраним договоренность по согласованным суммам», — написано на салфетке.

Первый контракт Месси подписали на салфетке. Она хранится в банке Андорры.

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