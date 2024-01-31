Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ливерпуль
Челси
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетико
Райо Вальекано
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Брентфорд
32
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Сити
Бернли
30
Футбол. Зарубежный
31.01
Барселона
Осасуна
10
Футбол. Зарубежный
22:30
Вест Хэм
Борнмут
Все события
Фоторепортажи
15Великий Кайзер
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
31 января, источник: Чемпионат.com

Карпин рассказал, какая из сцен сериала «Слово пацана» заставила его заплакать

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о нашумевшем отечественном сериале «Слово пацана».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Как оценю данный сериал? Нормально. Не прям вау, но посмотреть можно. У меня немного другое восприятие, я застал подобное — хоть в Эстонии это было не в таком количестве, как в Казани.

Что меня может растрогать до скупой мужской слезы? Фильм, вообще запросто. С годами я стал сентиментальнее. В том же “Слове пацана” был момент, когда девочка Айгуль выпрыгивает из окна. Я плакал», — приводит слова Карпина Sport24.

Сериал «Слово пацана» вышел на экраны в ноябре прошлого года. Картина набрала большую популярность среди молодёжи. Сериал рассказывает о преступности среди подростков в Казани в конце прошлого века.

 11-кратный чемпион России в составе ЦСКА дисквалифицирован за кокаин
Бурная реакция мировых СМИ на сенсационную победу юной Андреевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь