Карпин рассказал, какая из сцен сериала «Слово пацана» заставила его заплакать

«Как оценю данный сериал? Нормально. Не прям вау, но посмотреть можно. У меня немного другое восприятие, я застал подобное — хоть в Эстонии это было не в таком количестве, как в Казани.



Что меня может растрогать до скупой мужской слезы? Фильм, вообще запросто. С годами я стал сентиментальнее. В том же “Слове пацана” был момент, когда девочка Айгуль выпрыгивает из окна. Я плакал», — приводит слова Карпина Sport24.