Ди Мария о Гарначо: «Не праздновал бы голы в стиле Роналду на его месте, ха. Делал бы то, что Месси» | Источник: Sports.Ru

"Единственное, чего я не стал бы делать на его месте, — это праздновать в стиле Криштиану, ха. Я бы забил гол и отпраздновал бы как Месси. Я придерживаюсь этого. Больше всего с ним шутит и разговаривает Родри [де Поль]. Он постоянно над ним шутит, и это нормально.

Гарначо — очень быстрый игрок, у него невероятные способности. Он наберется опыта и привнесет его в сборную, где тоже можно многому научиться и продолжить прогрессировать. Сборная сильно помогла мне вырасти в техническом плане, это впечатляет.

Думаю, с опытом все придет. Когда я был молод, то хотел создавать 30 моментов за игру. С годами понимаешь, что десять более качественных эпизодов ценятся больше. У него большое, очень большое будущее. Все зависит от него, от его головы, от умения справиться со всем этим.

Я не так много могу сказать. Он играет за «Манчестер Юнайтед», и у этого явно есть причина«, — сказал вингер “Бенфики”.

В этом сезоне 19-летний футболист забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 29 матчах за «Юнайтед». Его статистику можно найти здесь.