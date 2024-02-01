Юрист: «Спартак» и Газизов договорились о мировом соглашении
Московский «Спартак» и бывший гендиректор клуба Шамиль Газизов договорились о мировом соглашении. Об этом сообщила юрист «красно-белых» Татьяна Завьялова.
Московский «Спартак» и бывший гендиректор клуба Шамиль Газизов договорились о мировом соглашении. Об этом сообщила юрист «красно-белых» Татьяна Завьялова.
Напомним, в конце января 2023 года суд в Башкирии удовлетворил иск «Спартака» и взыскал с Газизова 92 миллиона рублей. Экс-гендиректор столичного клуба подал апелляцию Верховный суд Башкирии, которая в августе была отклонена.
По словам Завьяловой, стороны встретились и договорились о мирном урегулировании конфликта. Юрист отметила, что условия соглашения обсуждены, и находятся в процессе утверждения.
«Надеемся, что соответствующие документы будут подписаны в ближайшее время», — передает слова Завьяловой РИА Новости.
Разглашать условия юрист не стала, объяснив, что это конфиденциальная информация.
Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. До и после этого он был гендиректором «Уфы». Сейчас 55-летний функционер занимает аналогичную должность в махачкалинском «Динамо».