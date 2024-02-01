Юрист: «Спартак» и Газизов договорились о мировом соглашении

Источник: FCUFA.PRO

Напомним, в конце января 2023 года суд в Башкирии удовлетворил иск «Спартака» и взыскал с Газизова 92 миллиона рублей. Экс-гендиректор столичного клуба подал апелляцию Верховный суд Башкирии, которая в августе была отклонена.

По словам Завьяловой, стороны встретились и договорились о мирном урегулировании конфликта. Юрист отметила, что условия соглашения обсуждены, и находятся в процессе утверждения.

«Надеемся, что соответствующие документы будут подписаны в ближайшее время», — передает слова Завьяловой РИА Новости.

Разглашать условия юрист не стала, объяснив, что это конфиденциальная информация.