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18:12 (мск), источник: Московский комсомолец

Юрист: «Спартак» и Газизов договорились о мировом соглашении

Московский «Спартак» и бывший гендиректор клуба Шамиль Газизов договорились о мировом соглашении. Об этом сообщила юрист «красно-белых» Татьяна Завьялова.

Спартак
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Источник: FCUFA.PRO

Напомним, в конце января 2023 года суд в Башкирии удовлетворил иск «Спартака» и взыскал с Газизова 92 миллиона рублей. Экс-гендиректор столичного клуба подал апелляцию Верховный суд Башкирии, которая в августе была отклонена.

По словам Завьяловой, стороны встретились и договорились о мирном урегулировании конфликта. Юрист отметила, что условия соглашения обсуждены, и находятся в процессе утверждения.

«Надеемся, что соответствующие документы будут подписаны в ближайшее время», — передает слова Завьяловой РИА Новости.

Разглашать условия юрист не стала, объяснив, что это конфиденциальная информация.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. До и после этого он был гендиректором «Уфы». Сейчас 55-летний функционер занимает аналогичную должность в махачкалинском «Динамо».

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