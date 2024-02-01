Давила включился, Мусаев забивает второй матч подряд. ЦСКА не проигрывает на сборах

Источник: ПФК ЦСКА

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА — «Андижан» — 2:0 (1:0)

Голы: Заболотный, 9 (1:0). Мусаев, 59 (2:0).

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Набабкин (Агапов, 46), Гайич, Виллиан Роша, Рядно (Глебов, 46), Мойзес, Кучаев (Кисляк, 46), Обляков (Чалов, 46), Мендес, Заболотный (Мусаев, 46), Давила.

1 февраля.

Армейцы продолжают подготовку к возобновлению сезона, но теперь сменили локацию — из Абу-Даби отправились в турецкий Белек. В ОАЭ подготовка прошла прилично — ЦСКА сыграл два матча и оба раза победил — сначала разгромил оманский «Сохар» (4:1), потом одолел «Торпедо» Кононова (3:2).

Первый матч на турецком этапе подготовки состоялся уже через два дня после прибытия — соперником армейцев стал узбекский «Андижан». Не самый крепкий оппонент (только 7-е место в своем чемпионате), но главный тренер красно-синих Владимир Федотов выставил максимально приближенный к основному состав.

В старт при схеме 3−4−2−1 (либо 5−2−2−1) не попал разве что Чалов — в остальном и Акинфеев, и Роша, и Гайич, и Обляков, и прочие привычные футболисты были на месте. Сильно они не спешили (что неудивительно на сборах), темп не нагнетали, но этого и не потребовалось — уже на 8-й минуте счет стал в пользу ЦСКА.

Обляков, разрывавший на прошлом этапе сборов (три гола и ассист в двух матчах), в этот раз оказался не при делах — Давила и Заболотный справились сами. Причем чилиец стал главным героем эпизода, когда передачу от Мендеса в одно касание переправил мимо двух линий обороны «Андижана» — узбекский защитник лишь слегка коснулся мяча, что позволило Заболотному не думать об офсайде и открыть счет.

После этого о голах забыли надолго, но волноваться Федотову было не о чем — разница в классе была приличной. Нападение «Андижана» практически никак не могло напрячь Мойзеса, Гайича и Рошу; в своих же атаках армейцы практически не встречали сопротивления — узбекская команда почти не прессинговала. Но оборонялась стойко и местами самоотверженно.

На второй тайм армейцы солидно обновили состав — Акинфеева сменил Тороп, на поле появились Глебов и Кисляк, вместо Заболотного вышел Чалов, в помощь к нему Федотов выпустил новичка Тамерлана Мусаева.

22-летний воспитанник ЦСКА, только в декабре подписавший контракт с красно-синими, постепенно обживается в команде. Он уже успел оформить гол — в матче против «Торпедо» забил мяч головой с углового. Во встрече с «Андижаном» Тамерлан отличился вновь, но на этот раз уже с игры — получил пас от Давилы на левом краю штрафной и в касание перебросил вратаря.

Особого напряжения в матче больше не было, разве что Обляков на последних минутах пытался хитро забить со штрафного, но не смог — игра закончилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Для армейцев это уже третья товарищеская победа подряд, на сборах они пока не проигрывали.

Но главное даже не это — соперники были слабее, чем ЦСКА, — а то, что в команде сразу у нескольких игроков все получается. Обляков, Заболотный, Давила и Мусаев местами эффективны, а иногда просто разрывают на сборах. На всех они набрали уже 10 очков по системе «гол плюс пас» — и это за три матча!

Впереди у ЦСКА «Факел», «Сочи», «Родина», «Химки» и «Динамо». Посмотрим, сохранят ли футболисты свой запал — или у армейцев появятся новые герои.