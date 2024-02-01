Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Вест Хэм
Борнмут
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Реал
Футбол. Зарубежный
23:15
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
31.01
Манчестер Сити
Бернли
31
Футбол. Зарубежный
31.01
Атлетико
Райо Вальекано
21
Футбол. Зарубежный
31.01
Ливерпуль
Челси
41
Все события
Фоторепортажи
15Великий Кайзер
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
20:57 (мск), источник: Sports.Ru

Месси — в запасе «Интер Майами» на матч с «Аль-Насром» из-за дискомфорта. Изначально его не включили в заявку

Команды из США и Саудовской Аравии проводят товарищескую игру сегодня.
Наверх
Месси пропустит матч «Интер Майами» и «Аль-Насра» из-за дискомфорта. Роналду не сыграет из-за травмы | Источник: Sports.Ru

Изначально нападающий «Интера» Лионель Месси не попал в заявку на этот матч. По информации Marca, это произошло из-за мышечного дискомфорта. Однако вскоре клуб МЛС удалил изначально опубликованный состав и опубликовал новый, где аргентинец уже числился в списке запасных.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду из «Аль-Насра» не сможет принять участие в этой встрече — у него травма.

 Девушка первой ракетки США хочет «снова сделать теннис клевым». Помогает тикток и много критики
Медведев на Australian Open страдал как никто – рекордные 24 часа на корте. Как же больно, что проиграл
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь