Лапорт забил «Интер Майами» со своей половины поля, «Аль-Наср» повел 3:0 на 12-й минуте. Роналду улыбался на трибуне
«Аль-Наср» проводит товарищеский матч с «Интер Майами». К 12-й минуте саудовская команда ведет со счетом 3:0.
«Аль-Наср» проводит товарищеский матч с «Интер Майами». К 12-й минуте саудовская команда ведет со счетом 3:0.
Третий гол в этом матче забил защитник Эмерик Лапорт — он поразил ворота соперника, пробив со своей половины поля и перебросив вратаря Дрейка Кэллендера, который вышел за пределы штрафной.
Ход матча вызвал улыбку у форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, наблюдавшего за игрой с трибун. Португалец не играет из-за травмы.