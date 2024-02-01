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22:12 (мск), источник: Sports.Ru

Лапорт забил «Интер Майами» со своей половины поля, «Аль-Наср» повел 3:0 на 12-й минуте. Роналду улыбался на трибуне

«Аль-Наср» проводит товарищеский матч с «Интер Майами». К 12-й минуте саудовская команда ведет со счетом 3:0.

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Третий гол в этом матче забил защитник Эмерик Лапорт — он поразил ворота соперника, пробив со своей половины поля и перебросив вратаря Дрейка Кэллендера, который вышел за пределы штрафной.

Ход матча вызвал улыбку у форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, наблюдавшего за игрой с трибун. Португалец не играет из-за травмы.

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