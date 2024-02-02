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18:57 (мск), источник: Sports.Ru

Павлюченко не поехал бы в Саудовскую Аравию с зарплатой в 5 раз больше: «Лучше в “Тоттенхэм”, в Англии растешь как футболист»

"Я понимаю футболистов, которым 33−35 лет, как Криштиану Роналду, которые едут заработать деньги.

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Павлюченко не поехал бы в Саудовскую Аравию с зарплатой в 5 раз больше: «Лучше в “Тоттенхэм”, в Англии растешь как футболист» | Источник: Sports.Ru

А когда уезжают в 20−25 лет… Он молодой футболист, ему расти надо, а он начинает зарабатывать деньги. Это ненормально. Все воспринимают Саудовскую Аравию как деньги.

Как там футбол развивается? Одно дело, если бы там школы открывались, а там звезды играют за большие деньги.

Например, если бы меня звали и в «Тоттенхэм» и в Саудовскую Аравию с зарплатой в пять раз больше, я бы не поехал туда. Понимал бы, что год-два и все закончится. А если в Англию поехать — это я вырасту как футболист и продолжу карьеру в дальнейшем.

Фабио Каннаваро поехал в ОАЭ и через год закончил, потому что невозможно выходить в +50 на тренировках, совсем немного побыл там. А ехал он туда как чемпион мира«, — сказал бывший нападающий “Спартака”, “Тоттенхэма” и сборной России Павлюченко.

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