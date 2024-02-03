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12:10 (мск), источник: Sport24

Роналду подарил своей спутнице часы сомнительного дизайна за сумму более 100 тыс. долларов

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду подарил своей спутнице Джорджине Родринес часы от известного премиального бренда Jacob and Co.

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Роналду подарил своей спутнице часы сомнительного дизайна за сумму более 100 тыс. долларов | Источник: Sport24

Португалец сделал дорогой подарок своей возлюбленной на ее 30-летие. Фотографию подаренных часов Родригес опубликовала в своих социальных сетях.

Источник: Соцсети

Стоит отметить, что часы имеют довольно специфический дизайн — старый электронный циферблат с розовым ремешком. Сами часы полностью инкрустированы бриллиантами.

Стоимость часов оценивается более чем в 100 000 долларов.

Для своих близких Криштиану никогда не жалеет денег. Семья Роналду путешествует только первым классом, живет в лучших отелях, а подарки получает по-настоящему царские. Отношения с Родригес футболист начал еще в 2016 году. Официально они до сих пор не женаты, однако вместе воспитывают пятерых детей.

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