Роналду подарил своей спутнице часы сомнительного дизайна за сумму более 100 тыс. долларов

Для своих близких Криштиану никогда не жалеет денег. Семья Роналду путешествует только первым классом, живет в лучших отелях, а подарки получает по-настоящему царские. Отношения с Родригес футболист начал еще в 2016 году. Официально они до сих пор не женаты, однако вместе воспитывают пятерых детей.