Нигерия делает заявку на титул, Бонгонда уже в полуфинале

Дисциплина для Осимхена и компании

До реформы чемпионата мира, которая увеличила количество участников до 48, африканский отбор на мировое первенство считался самым жестким в мировом футболе. Достаточно вспомнить стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022, где Сенегал с Египтом устроили ремейк финала предыдущего Кубка Африки, а выигравший континентальное первенство-2019 Алжир рубился с Камеруном.

Но все же тогда речь шла о разборках африканских грандов, тогда как нынешний КА — нечто среднее между кошмаром повылетавших фаворитов и бунтом маленьких команд, осмелевших еще на турнире двухлетней давности. В любом случае промежуточный итог получился поразительным: за два года восьмерка четвертьфиналистов поменялась полностью, а половина добравшихся до этой стадии сборных никогда не выигрывала чемпионский титул.

Впрочем, будущего триумфатора все равно продолжают искать среди традиционных фаворитов. Если же оценивать их комплексно — на основании всего турнирного пути — то самой серьезной видится заявка Нигерии. Два года назад, когда «Супер-Орлов» экстренно возглавил Августин Эгуавон, который временно сменил кресло технического директора федерации на тренерскую скамейку, это была заточенная на атаку и умевшая только мчаться вперед команда. Сейчас — все иначе.

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Нынешние нигерийцы — верх прагматизма и дисциплины. Схема с тремя центральными защитниками, готовый пахать в центре поля творец Ивоби и жесткие правила, установленные Жозе Пезейру. Перед португальцем поставили задачу дойти до полуфинала, что подразумевало продление контракта, но он настраивал команду бороться за титул. Как утверждают нигерийские инсайдеры, Пезейру перед плей-офф снова напомнил, что нарушение дисциплины не спасет от отчисления даже звезд.

Сомневаться в принципиальности тренера не приходится, о чем недавно рассказывал Трост-Эконг. Один из ключевых защитников из-за недопонимания с Пезейру опасался расставания с национальной командой, однако уверенная игра на протяжении сезона и сигнал тренеру о готовности помочь разрядили ситуацию. И в команде, которая живет в отеле почти изолированно на отдельном этаже, каждый знает: никаких дам в номерах, никаких опозданий на собрания, а отбой — в 11 часов вечера.

Само по себе это ничего не гарантирует, и образцовой команду тоже не назовешь. Против Анголы при счете 0:0 был крутой сейв залечившего травму Нвабали, а второй тайм начался с попадания ангольского джокера Зине в штангу. Но как же мотивированно выглядят «орлы», у которых есть скрытые внутренние резервы! Особенно в звездной атаке во главе с Осимхеном. Редко отправляя мячи в сетку (5 голов в пяти матчах), Нигерия перед четвертьфиналом с отрывом лидировала по коэффициенту ожидаемых голов (xG — 7,5).

Умение же забивать команда показала, образцово использовав единственный момент первого тайма, когда промчавшийся по флангу Саймон выкатил мяч набегавшему Лукману. Титулы же, как известно, выигрывает оборона, о работе которой лучше всего говорят четыре подряд матча на ноль, чего прежде «орлам» на африканских кубках не удавалось. Но даже заработав новый контракт, после финального свистка Пезейру не позволил себе улыбку, а остался предельно сосредоточенным. Полуфинал явно не то, за чем он приехал на этот турнир.

Стандарты «Леопардов»

Эту пару четвертьфиналистов можно было назвать противостоянием самых прогрессирующих с точки зрения результатов команд. Гвинея вышла из группы с третьего места и впервые в своей истории сумела преодолеть первый раунд плей-офф, а ДР Конго, последним успехом которой была бронза Кубка Африки-2015, провалилась в отборочном цикле предыдущего первенства. Возможно, это даже породило некие комплексы, так как, обладая яркими исполнителями и качественным в целом составом, «Леопарды» дошли до восьмерки лучших с багажом из четырех ничьих и худшим показателем по числу ударов (28).

Это тот случай, когда фаворита в паре не было, что и подтвердил первый тайм. Гвинея, чью среднюю линию явно усилил страдающий в этом сезоне из-за травм Кейта, повела после пенальти в исполнении одного из героев турнира — одноклубника Кузяева по «Гавру» Байо. У конголезцев в ответ отличился не кто-то из группы атаки, где с первых минут играл спартаковец Бонгонда, а забивший после углового защитник Мбемба. И, как оказалось, стандарты в этот вечер стали главным оружием «Леопардов».

Отбившись после стопроцентного момента у собственных ворот, они заработали пенальти усилиями вышедшего на замену Силаса. А защитник Масуаку забил со штрафного от самой бровки. Была ли это срезка или проблеск гения — вопрос дискуссионный. Только он не отменяет неординарную траекторию удара в комплекте с ошибкой вратаря. Бонгонда сыграл в предшествовавшей фолу соперника атаке важную роль. В расположение «Спартака» он явно не торопится и теперь уже точно задержится в Кот-д’Ивуаре до игр за медали.