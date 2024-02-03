Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
16:00
Валенсия
Альмерия
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Монца
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
18:15
Гранада
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Монпелье
Футбол. Зарубежный
20:00
Фрозиноне
Милан
Футбол. Зарубежный
20:30
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Барселона
Футбол. Зарубежный
20:30
Кельн
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Ланс
Все события
Фоторепортажи
16Лучшие фото Алины Загитовой
24«Дакар-2024»
13:53 (мск), источник: Vesti.kz

В ESPN объяснили главное преимущество клуба Месси над командой Роналду

Участник двух чемпионатов мира и двух Олимпиад по футболу в составе сборной США, а ныне аналитик ESPN Алекси Лалас дал лаконичный ответ критикам после разгромного поражения «Интер Майами» от саудовского «Аль-Насра», передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

Напомним, та встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «Аль-Насра». При этом в составе саудитов не было португальца Криштиану Роналду, а аргентинец Лионель Месси сыграл за «Интер Майами» всего 12 минут.

После матча в сети X Лаласу поставили вопрос: «Как выставление напоказ одной из неэффективных команд MLS помогает чемпионату в популяризации за рубежом?».

«Не пытайтесь посредственную команду Майами в предсезонном выступлении в Саудовской Аравии использовать в качестве представителя MLS — это плохое решение. Мы все понимаем, что “Интер Майами” — не лидер MLS. Однако, он привлекает много внимания. Так мы видим перспективу. Ведь преимущество MLS, в том, что многие хотят поехать играть именно в США, в основном из-за Месси», — отметил Лалас.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь