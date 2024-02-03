В ESPN объяснили главное преимущество клуба Месси над командой Роналду

Напомним, та встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «Аль-Насра». При этом в составе саудитов не было португальца Криштиану Роналду, а аргентинец Лионель Месси сыграл за «Интер Майами» всего 12 минут.

«Не пытайтесь посредственную команду Майами в предсезонном выступлении в Саудовской Аравии использовать в качестве представителя MLS — это плохое решение. Мы все понимаем, что “Интер Майами” — не лидер MLS. Однако, он привлекает много внимания. Так мы видим перспективу. Ведь преимущество MLS, в том, что многие хотят поехать играть именно в США, в основном из-за Месси», — отметил Лалас.