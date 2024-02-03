Бывший тренер сборной России сравнил Слуцкого с маньяком в тюрьме на прогулке

По словам Корнеева, коллеге он был необходим. «Давайте посмотрим последние фрагменты работы Слуцкого. И посмотрим именно на него. Можно понять, что там просто сердце выскочит. Мы видим его даже не качающимся, а просто ходящим как маньяк в тюрьме на прогулке взад‑вперед. Трясясь буквально», — сравнил Корнеев.